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Советский Союз, коммунизм, равенство, и добрый народ. Я думаю вы хоть раз задавались вопросом, а что если данный союз бы не распался? Как бы жили люди, и как они развивали технологии. Какая бы была игровая индустрия, и что случилось бы с нынешними смартфонами, компьютерами, Хуангом и нейросетями. Какие были бы видеокарты, и как люди работали бы на заводах. Насколько мощная автоматизация пришла бы в мир Советского Союза, и получилось бы ли вообще достичь такого прогресса, какой мы имеем сейчас, при капитализме и "конкуренции". Такой вопрос в голову мне пришел несколько дней назад, и так и не ушел из головы, засев в ней. Выхода нет — придется разбираться. Я конечно не фанат всяких политических разборок и идеологий, но никто ведь не запрещает разобраться. И, я это сделал.

Важно отметить, что я разобрал альтернативный мир с несколько иной системой коммунизма. Той системой, которая больше похожа на настоящий коммунизм. Я думаю, не придется спорить, почему в Советском Союзе не получилось построить настоящий истинный коммунизм, который был придуман Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 1848 году. Как обычно и бывает, человеческий фактор переделал идеологию, и сделал из нее совершенно иное, а не настоящий коммунизм. Различные страны в разное время претендовали на то, что они строят коммунистические общества, но большинство из них это лишь пародия. Эти страны основывали свою экономическую систему на государственной собственности и централизованном управлении, а не на идеале коллективной собственности. Эти страны были больше похожи на диктатуру, а не на свободный мир, где все всем дают по потребностям и возможностям. А все таки, если власть построила хорошую страну, но не по концепции создателей, то можно ли назвать такую страну успешной в этой идеологии? Скорее нет, чем да. Уж если хотите, придумайте что-то новое. В принципе, в нашем с вами мире возможность создать настоящую страну с коммунизмом почти не существует. Все из-за жадности, и стремления отдельных личностей стать более "равными". Так что мой предложенный коммунистический мир больше будет похож на утопию, но которая все равно, возможно, в теории когда-нибудь бы осуществилась. Благо с капитализмом проблем нет, поскольку данная идеология сейчас активно развивается и Хуанг это хорошо показывает со своими видеокартами по конской цене.

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Мы будем говорить про государство с коммунизмом без однопартийной системы. Мы будем говорить про государство с эффективной экономикой. Мы в первую очередь будем рассуждать о последствиях в государстве, которое предложило бы равенство всем людям, абсолютно всем. Мы будем говорить об утопическом мире без существенной коррупции, и где личные интересы занимают позицию ниже, чем интересы народа. Да-да, такое сложно представить в нашем мире, но, а если бы? Да и никогда нельзя отвергать мысль о том, что в будущем люди смогут достичь такого взаимопонимания и воспитания. Не будет же вечно в мире стоять капитализм, где люди пытаются нажиться друг на друге? Никакая система еще вечно не стояла, время все меняет.

Так что было бы, если бы коммунизм победил нынешний капитализм?

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Это сложный, очень сложный гипотетический вопрос. Как-никак в нашем с вами мире капитализм смог одержать победу. Но, мы можем порассуждать на эту тему, и сравнить как возможно было бы хорошо/плохо и сравнить с нынешним капиталистическим "свободным" миром. Напоминаю, что капитализм — это система, основанная на свободной торговле и собственности, в то время как коммунизм — это система, основанная на коллективной собственности и равенстве. Правда назвать нынешнюю систему свободной немного сложно, но мы попробуем.

Одним из главных аспектов коммунизма является коллективная собственность на средства производства. Это означает, что отдельные люди не смогли бы основать свои корпорации, и доить с людей деньги, выставляя с каждым годом все более высокий ценник, при этом не повышая условия работы своих же сотрудников. Прибыль нужно увеличивать себе, а не другим (c) какой-то капиталист. Все фабрики, заводы и другие предприятия находились бы в общественной собственности. И так по всему нашему вымышленному миру. Даже Nvidia (если бы ее, конечно, основали) - была бы народной, а видеокарты выдавались по потребностям.

Важно отметить, что в такой новой мировой системе людям бы равномерно распределяли богатства. Это очень важный аспект, который убивает необходимость людей в рабской работе за еду и другие физические потребности. Людям бы также не пришлось работать за какую-то вещь, им бы дали, но вот работать на благо общества и за идею — вполне нужно. Вопрос простой — насколько при такой системе будут эффективно развиваться технологии. И успел бы мир открыть микрочипы, IT, и многое другое, если бы коммунизм победил капитализм?

С одной стороны, коммунизм может привести к более высокой трате ресурсов на исследование и разработку технологий, которые были бы нацелены на социальные потребности общества в целом, а не на частные интересы бизнеса или отдельных групп. Также в таком мире все предприятия находятся в общественной собственности, и было бы возможно рационализировать производство и оптимизировать использование ресурсов для общества. Неплохая система получается да? В таком случае, технологии бы открывали ради того, чтобы улучшить жизнь другим людям. Люди бы работали ради своего комфорта, и комфорта остальных людей, а также за идею. И не было бы таких технологий, которые лишь приносят прибыль, а при этом имеют низкую эффективность и пользу. Видимо, в таком мире RTX 3060 на 12ГБ не будет существовать...

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Но это все выглядит хорошо с одной стороны. С другой же стороны, коммунизм может не стимулировать технологический прогресс так же, как это делает нынешний "конкурентный" капитализм. Надо объяснять почему? Или, уже все стало понятно? Да, всему виной конкуренция, и необходимость бороться за внимание потребителя. Если потребитель не будет заинтересован в товаре, и не будет его брать, то производство в нашем мире в итоге закроется. Это стимулирует бизнесменов развивать свое предприятие, разрабатывать новые технологии и увеличить эффективность производства/товаров. Таких бизнесменов в одной нише сотни, и все они пытаются призвать потребителя приобрести свой товар. Всем им приходится придумывать что-то свое, а другим потом копировать это и улучшать. Такая система приводит к значительному уровню развития технологий. Без инноваций такой мир не существовал бы, просто потому, что монополисты бы сидели и ничего не делали. В коммунистической системе, где нет такой конкуренции, может отсутствовать самый важный аспект инноваций — стимул развивать технологии. Если никто не преследует личные цели и не хочет разбогатеть на людях, то зачем что-то менять. В целом нам и так нормально на этих автомобилях, а ПК и так работает быстро. Что-то новое, но зачем? И это самая главная проблема. Несомненно, в итоге найдется человек, который разработает новую технологию для людей за идею, но насколько быстро в таком случае будет развиваться мир — большой вопрос. Насколько быстро бы мы пришли к тому, что имеем сейчас, если бы коммунистический мир победил капиталистический скажем в 1960 году. Думаю, развитие бы застопорилось в несколько раз, и это, к сожалению, печально.

Также важно отметить что при коммунизме уделялось бы большее внимание развитию технологий, связанных с экологией и защитой окружающей среды. Как и говорилось выше, причиной этому — общественные интересы, которые выше прибыли и желания отдельных лиц разбогатеть на быстрой грязной разработке. В таком мире, мы вероятно бы избавились от проблемы, которая называется "всемирное потепление". В таком мире животные жили бы лучше, а деревья вместо вырубки, наоборот рассаживались. Потому что зачем вырубать деревья? Ради кого? Денег нет. Также в таком мире уделялось бы большее внимание развитию технологий, которые помогали бы устранять социальное и экономическое неравенство. Это сфера образования, здравоохранения, права и так далее. Идеальный мир не может быть идеальным с самого начала. Да и всегда есть куда развиваться, вопрос только в том как быстро мы найдем возможность улучшить свое положение.

В целом технологический прогресс бы не остановился. Но, очевидно был бы замедленным. Вопрос остается открытым, поскольку прогресс зависит от кучи факторов. Ясно, что люди бы старались развивать то, что приносит счастье, здоровье и хорошую жизнь. И, входит ли в такое понятие IT, микрочипы, микросхемы, видеокарты и вот это вот все. И, насколько в таком случае актуальна была бы игровая индустрия? Это же в своем роде искусство. Правда сейчас это масштабное ААА-искусство превратилось в способ заработать как можно больше денег с покупателей. Может бы, в такой системе люди разрабатывали куда более хорошие проекты без кучи доната? Доната не было бы совсем, и все были бы в равных условиях. Звучит очень и очень неплохо, аж захотелось попасть в такой мир... Мечтать невредно... А эта статья сплошная фантазия, ну ладно.

Что случилось бы с IT и компьютерами?

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Если коммунизм победил бы капитализм и стал доминирующей системой в мире, то очевидно их развитие пошло бы иным путем. Коммунизм, скорее всего, стимулировал бы развитие систем, связанных с общественными потребностями. Компьютеры, микросхемы, и программы разрабатывались бы для решения различных общественных проблем и улучшения жизни, а не вот эти ваши RTX и DLSS. Хотя в коем то роде, данные технологии тоже важны для общественности — для комфортной игры. Но, вот с DLSS конечно большой вопрос - с одной стороны, технология полезна для тех, у кого слабые видеокарты. А с другой - в таком мире все бы имели хорошую видеокарту... И зачем тогда DLSS, если ваша видеокарта позволяет играть без этой технологии? Вот вам и вопрос для рассуждения.

Отмечу, что в таком случае в новом мире люди бы развивали программы с открытым исходным кодом. Такое и в нашем мире присутствует, но в большинстве случаев, конечно, код полностью закрытый и защищен законом. Только попробуй что-то оттуда взять, мы ж сразу засудим и выдадим такой штраф, какой в несколько поколений в твоих условиях не выплатишь. И - идеальный капитализм. Все было бы открыто, ничего не скрывается, и ничего запрещенного. Ибо зачем что-то запрещать, если все идеально и сделано для людей, а не для богачей и власти?

С другой стороны, существуют определенные проблемы. Первая — это конечно, отсутствие конкуренции. Как и говорилось выше, в таком случае развитие компьютеров и IT сильно замедлилось бы. Ну, если бы катастрофа была, то конечно развитие бы пошло быстрее, но пока их не особо много. Коммунизм банально не может стимулировать других людей развивать новые системы, как это делают компании. Хотя, даже в нашем капиталистическом мире развитие видеокарт идет не так быстро, как этого хотелось бы. Скорее, карты стоят на месте, в них вставляют типа "новые технологии и дизайн" и продают в несколько раз дороже, чем это было раньше. А старые видеокарты мы просто замедлим драйверами, хе-хе. Кстати да, с драйверами бы тоже были проблемы — если бы они работали хорошо, их бы не развивали. Но и не было бы серьезных проблем и замедлений старого ПО. А чтобы с ПО было? Та тоже бы развивалось очень медленно. Тогда бы обновления раз в год были бы приятным подарком, а сейчас мы возмущаемся от отсутствия обновлений раз в месяц. Но, зато все обновления стали бы более качественными и продуманными, без критических ошибок. Да и выпускалось бы все в разы медленнее, поскольку зачем выпускать заранее багованный продукт ради прибыли? Какой прибыли, вы вообще о чем?

И вот самая главная проблема - в коммунистической системе, где экономика организована по принципу планирования, производство компьютеров и микросхем будет более централизованным и монополизированным, что может привести к ограничению доступа к этим технологиям. Парапапам... Все, конечно, опять-таки зависит от того, какая форма коммунизма прижилась в новом мире. Кроме того, теоретически в таком мире могли бы существовать ограничения на свободу информации и связи, которые в свою очередь могут повлиять на развитие микросхем. Ну, это итог примерно как в Китае, где власть пытается контролировать интернет и всю информацию в ней. Точный ответ дать сложно, но в каком-то виде данная технология точно бы существовала в нашем с вами мире.

Еще отмечу, что в новой "идеальной" системе может быть ограничен доступ к ресурсам, необходимым для производства компьютеров и микросхем. И не обязательно доступ будет ограничен из-за того, что ограничители захотели озолотиться. Как бы то ни было, в таком печальном случае развитие бы застопорилось. Было бы что-то, что сейчас происходит с микрочипами (дефицит и проблемы с цепочками поставок). Считай для нас не новость, а в новом коммунистическом мире это была бы закономерность, а не проблема, которую надо срочно решать.

В общем и целом коммунизм имеет свои значимые плюсы и минусы для технологий. Мы опять возвращаемся к тому, что нет ничего идеального в нашем мире. При капитализме придется терпеть специальное удорожание и обман, а при коммунизме придется терпеть дефицит и возможные ограничения. При капитализме приходится терпеть монополию и манипуляцию ради прибыли, а при коммунизме терпели бы отсутствие новеньких технологий и большой линейки продуктов на выбор. Одним словом, ад для дизайнеров.

Еще затрону тему безопасности. Как и говорилось выше в новом мире, правительство могло бы ограничить доступ в интернет и контролировать его. С одной стороны это поможет снизить риски кибератак. Хакеры будут сильно ограничены в своей деятельности, и не смогут наносить серьезный ущерб обычным людям и производству. Мы же понимаем, что в любой системе есть человек, который будет искать выгоду? Не деньги, так технологии, чертежи, доступ к большему количеству информации и многое другое. Если не будет денег, то начнем воевать за что-то еще, это не проблема. Найти повод легче чем кажется на первый взгляд, особенно если человек всем сердцем желает сделать это и напакостить человечеству. Так что хакеры и кибератаки в таком мире имели бы место, вполне. Украли бы чертежи, произвели военную технику и захватили власть установив новую капиталистическую власть... Ха-ха, мир все равно вернулся на круги своя...

Что там с игровой индустрией?

Чем хорош капитализм — конкуренцией. Чем плох? - желанием получить как можно больше прибыли. Это отражается на всех сферах нашей жизни, в том числе на игровой индустрии. Как и всегда, сначала люди тестируют систему. Система — скорее искусство, которое не приносит большие деньги, а является лишь тем, что дает вдохновение и радость. Да, это такая вот игровая индустрия была в далекие годы. Потом, люди учатся. Потом — люди видят, что можно заработать большие деньги на разрекламированной индустрии. Кто-то создает что-то отличное с нуля и оно приносит отличные деньги, и монополисты приходят разрушать идеальный мир искусства. Начинается процесс заработка больших денег, при этом он обязательно должен быть довольно легким и быстрым. И легким только для того, кто будет зарабатывать деньги (владелец компании), остальные должны трудиться как можно больше и дольше, чтобы принести еще больше денег в самые кратчайшие сроки. Дальше люди придумывают новые способы монетизации, придумывают новые технологии и жанры, и все, чтобы получить как можно больше денег с новых пользователей, которые заинтересовались жанром. Не поспоришь в нашем с вами мире много людей хотят сделать игру, чтобы она радовала людей и приносила только положительные эмоции, игра — которая не требует от вас полной самоотдачи и всех денег мира. Это, скорее всего, одинокий инди-разработчик, или новая студия, которая только пришла в сферу. Крупные игровые студии создают ААА-проекты каждый год с малым числом изменений и кучей багов, чтобы заработать.

Такая система хорошо видна нам — обычным геймерам. Посмотрите на старые франшизы, какие игры были раньше, а какие стали сейчас? Пример вам, это: Battlefield 2042 и 1942, Unbound и High Stakes, MW2 и MW2 2022 (Call of Duty). Вроде, и графика лучше, и технологий стало больше, а игра стала совсем другой. В большинстве своем игра цепляет тебя не сюжетом или геймплеем, а просто тем, что она новая, и там имеется парочка новых функций. Лучше играть в новую помойку, чем в старую помойку. И все это легко объяснимо. Сейчас люди стали больше платить за игры, и конечно большие компании пытаются заработать еще больше. И так с каждым разом и с каждым успехом нужно заработать еще больше, чем в прошлый раз. Все вот это вот и рушит игровую индустрию как искусство, но обычных геймеров не спрашивают — плати деньги, и иди пожинай плоды кропотливого труда обычных рабочих с багами. Скажите, вам хотелось бы видеть игры, которые приносят радость и не уносят все деньги из вашего кошелька? Думаю, что все очень такое желают. Играть в одиночную стратегию, или в ММО? На самом деле, что там есть свои плюсы, что там. Но! Очевидно, что без доната играть было бы куда лучше. Лучше купить доступ к многопользовательской игре и играть так, чем донатить тонны денег в игру. Согласны? И такое возможно было бы в коммунизме.

В коммунистической системе производство игр и распространение будет более регулируемым, чем при капитализме. Это значит, что в первую очередь разработчики будут преследовать цель обучать людей и передавать им правильное сообщение через игру. Одним словом — никаких тупых хорроров и вот это вот все, что разрушает людей. Игры создавались бы для развития людей. Игры стали бы более глубокими, и носили в себе смысл. Вы бы не гриндили часами определенный предмет, вы бы изучали историю игры. Выходило бы больше игр по типу Cyberpunk 2077 и Detroit, но они были бы более качественными и не ориентированы на прибыль. Если после игры у вас остается приятное чувство, жалость, или что-то в этом роде — такая игра определенно подходит под описание игры, которая существует при коммунизме. Если сказать проще, то в таком мире отсутствовали бы такие мусорные проекты как Marvel Avengers например. Или, они развивают?

С другой стороны, такая система может означать, что инновации и креативность пропадут. Государство может контролировать, какие игры производятся и распространяются. И как вы думаете, какая мотивация останется у разработчиков в таком случае развивать индустрию дальше? Зачем придумывать что-то новое, что могут легко запретить. Легче повторить что-то, что уже принесло пользу обществу. Да нет, легче даже вообще ничего не делать, поскольку люди уже разработали все, что необходимо. Вот примерно такое развитие было бы в игровой индустрии в таком неприятном сценарии. Новый жанр стал бы проблемой, как и создать что-то новое и революционное. Такое, чего не видел мир. При капитализме такое делать просто необходимо, иначе люди устанут покупать то же самое в новой обертке. Правда, пока что люди продолжают это с удовольствием делать, а крупные компании продолжают собирать многомиллиардную прибыль. Выбор геймеров — что сказать.

При этом, при коммунизме может быть больше возможностей для сотрудничества между разработчиками, что может привести к созданию более сложных и масштабных игр. При этом такие масштабные проекты будут предназначены для обучения и для облегчения жизни. Как я и говорил, основа новых игр в таком мире — глубина, сюжет, и правильный месседж. Может быть это будет старый жанр, без каких-либо новых функций, но это будет огромной игрой с массой интересных задач. Считайте, что все компании объединились и решили создать единую игру с кучей возможностей: в одной игре есть и частичка симулятора жизни, и возможность создать бизнес, и войны с развитием индустрий, и исследования с эпохами и многое другое. Вопрос как реализовать такой масштабный проект — но это другой вопрос, который мы не рассматриваем. Но, при сотрудничестве, большом сотрудничестве возможно все. Несколько человек могут самостоятельно сделать такой проект, какой не видело сообщество геймеров до этих смельчаков. Но, здесь самое главное найти идею, начать сотрудничать, и найти мотивацию довести дело до конца. При коммунизме мотивация будет — сделать то, что понравится людям и принести пользу обществу. Главное, чтобы правительство в итоге не сказало "проект плохой, и месседж тоже, отменяйте и на завод". И кстати, тут сразу же новый вопрос, а что будет с автоматизацией производства?

Автоматизация производства:

Если бы коммунизм победил капитализм, то производство, вероятно, было бы автоматизировано на более высоком уровне, чем в капиталистической системе. Это связано с тем, что при коммунизме производительность труда и эффективность являются приоритетами, а автоматизация производства может способствовать выполнению этих целей. При этом в таком мире может быть меньше препятствий для автоматизации производства, этому уже способствует централизованная экономика. Вместо того чтобы компаниям бороться за новые технологии и заставлять людей работать 24/7 отдавая все здоровье за гроши и возможность покушать, власти будут вкладывать ресурсы в автоматизацию промышленности. Власть будет поддерживать тех смельчаков, которые хотят автоматизировать все производство, и за счет этого скорость развития новых систем для автоматизации значительно вырастет. Вместо технологий, будут совершенствовать их разработку. Люди станут свободны от обычной работы, и будут заниматься развитием нейросетей, автоматизацией, и многим другим. Мы освободимся от экономического рабства? Возможно...

Однако даже в таком идеальном мире имеются проблемы для нормальной и быстрой автоматизации:

Социальные проблемы: автоматизация производства может привести к увольнению большого количества рабочих. А это в свою очередь новые огромные социальные проблемы: безработица и снижение уровня жизни. Также возможны проблемы с системами, которые могут угрожать безопасности людей. Как все это решать — большой вопрос. Если вечно поддерживать людей, тоже возникнут проблемы. Управленческие проблемы: автоматизированные системы производства требуют быстрого принятия решений и специалистов. При коммунизме и централизированной системе управления это может стать большой проблемой. Пока руководители принимают решение, проблема может разрастись до таких масштабов, что будет поздно принимать решение, надо бежать на марс.

В целом автоматизация была бы важной составляющей нового мира. Автоматизирование шло бы быстрее, но и опаснее.

Нейросети:

И нет, они бы не пропали. Просто искусственный интеллект бы внедрялся в промышленность и туда, где необходима его помощь для достижения хорошей жизни. Вероятно, нейросеть взяла бы на себя управление транспортом, логистикой, энергией, здравоохранением и так далее. Людям не пришлось бы анализировать тонну информации, все это за секунду делала бы нейросеть. И развитие нейросетей шло бы очень быстро. Сейчас кстати, нейросети тоже очень быстро развиваются. Буквально за год появились сервисы, которые могут редактировать фотографию по запросу, рисовать картину, отвечать на любой вопрос, переводить тексты на высоком уровне и просто писать код вместо джуниора. Все это за год. За следующий год, нейросети научатся разрабатывать игры, управлять государством, атомной энергетикой и вооружением??? Вполне. Правда в нашем капиталистическом мире, половина систем предназначена для того, чтобы получить прибыль. Хочешь нарисовать арт за секунду по описанию? Заплати. Хочешь перевод? Плати. Хочешь что-то еще — плати! Вот такого в коммунизме не было бы, и разработчики не просили бы денег от нас. Нейросети бы помогали людям бесплатно. Развивались бы также быстро. Но, их использование могли бы ограничивать власти.

Так же как и при капитализме не исчезает проблема безопасности. Хакеры теперь имеют цель — захватить ум искусственного интеллекта, и перехватить управление важными сферами государства. Нет, им не нужны деньги, им нужен доступ к управлению государством. В нашем мире такая же проблема — хакеры могут использовать нейросеть для своих целей: терроризм, вымогание, взломы и многое другое, правда это для прибыли. Также останется проблема из-за централизованного управления. Кто будет решать, какая нейросеть доступна гражданам, какая недоступна, а какая вовсе опасна и должна быть удалена? И как быстро такие вопросы будут решаться. В целом, эти проблемы также сходятся с теми, какие были названы для автоматизации. Сферы то похожи, причем очень сильно.

Были бы созданы социальные сети?

Они бы тоже существовали. Но, социальные сети стали бы совершенно иной вещью. Они бы стали тем, чем задумывались. С их помощью люди бы обменивались важной информацией, сотрудничали друг с другом, принимали важные решения и просто общались. При этом не было бы никакой рекламы и заработка у блогеров. При этом, все социальные сети бы контролировались государством, и чистились от нежелательной информации. В целом, та же модерация, какая есть и сейчас. В общем и целом социальные сети могли бы быть созданы для быстрого обмена информацией, и для творчества. При этом люди бы не думали, а не зарегистрироваться ли бы мне в YouTube ради денежек? Не создавался бы мусорный контент, который рассчитан на рекламу и заработок. Стало бы больше полезной информации, и люди бы старались ради обучения других людей. Даже в нашем капитализме такое есть, но при коммунизме это было бы основной целью. Блогеры стали бы теми, кто достоин уважения, а не тем, кто просто пытается заработать деньги на наивных людях и просмотрах. А в рекламе не было бы потребности, ибо нет частных компаний, и просто нечего рекламировать, ведь люди берут то, что им действительно нужно для счастья, а не то, что им впаривают.

Электромобили:

Последний интересный вопрос — что стало с электромобилями в новом, красном равном мире. И, для нас с вами все стало бы очень хорошо, ведь коммунизм ориентирован на экологию и альтернативные источники энергии. А электромобили вполне подходят под описание экологичного транспорта. Вероятно, коммунистическое государство начало бы стимулировать производство и использование электромобилей. На эту цель начали бы выделять большое количество необходимых ресурсов. Отказ от обычных автомобилей проходил бы еще быстрее, чем сейчас. Компаниям не пришлось бы рисковать деньгами, и можно было бы просто отказаться от старых автомобилей и начать быстро разрабатывать отличную замену. Коммунистическое государство делало бы все возможное, чтобы люди пересаживались на электромобили: субсидирование цен, бесплатные зарядные станции, подарки и многое другое.

Также государство начало бы инвестировать ресурсы в развитие экологического общественного транспорта. Началось бы быстрое развитие недорогой и экологической транспортной сети по всему государству. Однако быстрое развитие было бы возможным только в том случае, если правительство бы желало этого достичь в кратчайшие сроки. Если бы руководители решили, что электромобили и экология — не самая важная проблема мира в данный момент, никто бы не развивал эту сферу. Таким образом, с одной стороны электромобили бы развивались еще быстрее чем сейчас, а с другой развивались бы медленнее, даже чем есть сейчас. Опять-таки на все это влияет множество факторов. Надеемся, конечно, что развитие было бы более быстрым, чем есть сейчас.

Ну а самое главное — электромобили не были бы такой роскошью, как есть сейчас. Хотя, уже компании начинают производить такие модели, которые могут позволить себе даже не особо богатые люди.

Но, вероятно автомобили бы сильно изменились. Коммунизм бы привнес значительные изменения в проектировку и производство транспорта. Как мы хорошо знаем, капитализм — это прибыль, и это самое важное. Для достижения данной цели компания может проектировать кучу различных моделей, побеждая конкурента за конкурентом и развивая различные технологии/дизайн/аэродинамику. Компании делают автомобили для бедных/богатых/самых богатых и так далее. Компании предлагают такую тонну моделей, что не сосчитать просто. И с одной стороны это отлично, ведь у нас огромный выбор автомобилей. Огромный выбор в дизайне, аэродинамике, характеристиках. Можно подобрать тот автомобиль, который требуется для ваших целей, и это не будет особой проблемой. Проблема будет в том, чтобы определиться, какой же автомобиль выбрать для себя, где дизайн лучше, а где хуже.

Если бы коммунизм победил, то возможно, производители стали бы ориентироваться на нужды общества в целом. Скорее всего, это приведет к ограниченному модельному ряду. Не будет автомобилей для богатых и бедных, не будет суперкаров для богачей и еще более богатых личностей. Автомобиль бы стал лишь предметом для выполнения базовых целей — получается, перевозки людей и грузов. Просто была бы одна модель для людей с целью перевозки пассажиров. Одна модель для грузов, и еще одна для строительства например. В общем выбора бы особого не было, как и выбора в дизайне. Дизайн был бы такой, как был, и выбрать иной — невозможно. Производитель бы ориентировался на такие аспекты: экономичность, надежность и безопасность, а также возможно — экологичность.

Кроме того, власть могла бы установить определенные параметры для автомобилей и производителей. Это значит, что мы могли бы получать одинаковые автомобили с одинаковыми размерами, шинами, технологиями, экологическим показателям и так далее. Все это определенно не идет на пользу развитию и обществу, ибо теряется возможность выбрать то, что тебе нравится. Ты берешь то — что есть, и чем будут пользоваться все. Но есть и плюс, ведь власть не будет делать так, чтобы ей не было удобно. Как говорится посади власть на МРОТ - и МРОТ сразу станет выше. Жаль, только никто не посадит власть в неудобную позицию, а потому люди так и продолжат жить в плохих условиях капитализма.

А что же случилось бы с гиперкарами и суперкарами? Вероятно, данные роскошные модели были бы сильно ограничены в производстве. Коммунизм ставит себе цель удовлетворять потребности общества, а не элиты и отдельных лиц. А зачем собственно обществу иметь суперкары/гиперкары, которые очень дороги в производстве и требуют много ресурсов? Вот вам, нужна Bugatti, если вам дадут ее бесплатно? Разумеется, при условии, что другие люди также будут обладать дорогими автомобилями, и никого данным транспортом не удивишь. Думаю, удобства в таком автомобиле мало, и понтонутся уже не удастся. Так и зачем такой транспорт нужен? Разве что в единичном экземпляре для соревнований и рекордов, и это коммунизм вполне себе реализует. В массовом производстве гиперкаров точно не будет. И не будет производства на заказ для элиты, поскольку элиты более не существует. Люди наконец то перестанут думать "ого, у него Bugatti", а можно мне такое же? Пойду грабану банк ради Bugatti, чтобы показать всем какой я успешный — суть капитализма описанная в 200 символах.

Кроме того гиперкары просто неэффективны. Данные транспортные средства зачастую потребляют в разы больше ресурсов, и являются не такими уж экологичными. Это противоречит принципам экологической ответственности, которые определенно будут при коммунизме в будущем. Если конечно не установится система псевдо-коммунизма, при которой элита (власть), захочет себе гиперкары, которых нет у других людей. Вот тогда-то промышленность такого плана будет работать на всю мощность, как при капитализме.

Что случилось бы с Соединенными Штатами?

Аааах, у основателей капитализма теперь коммунизм, мечта всех коммунистов наверное. И такое вполне реально, ведь люди там не отличаются от людей в Европе. Как мы знаем Америка исторически была ярым противником коммунизма, и многие политические действия США направлены на противодействие коммунистическим странам. Так сказать, чтобы капитализм, конкуренция, элиты и монополисты продолжали успешно жить, а рабочие — трудится на благо монополистов. Но, если бы коммунизм был открытым, свободным, экологичным и успешным, и всё это увидели люди — вот тогда, капитализм не устоит пред революцией народа. И вот, Соединенные Коммунистические Штаты Америки в действии, что же будет с миром?

В первую очередь капиталистические элиты начали бы противостоять коммунистам и народу. Ну, гражданская война, одним словом. Крупные корпорации бы стали подпольными, и начали бы борьбу против коммунистической власти. Все ресурсы начали бы направляться в борьбу против нового режима, и на восстановление капитализма. Монополисты продолжали бы использовать ресурсы людей, которые согласны работать с капиталистами, чтобы достичь своих целей. А как мы знаем из истории, согласные с плохим режимом есть всегда. Конечно, в условиях коммунизма будет сложно достичь целей. Монополистам нечем будет платить своим сотрудникам, ведь в новом мире деньги и власть теперь принадлежат общественности. Так что миллиард дали, и зачем он? Вероятно, поддерживающих режим капиталистов бы мотивировали будущей властью и возможностью управлять людьми/компаниями/государством в будущем, после победы над коммунизмом. Как говорится, если хочешь получить лояльных сторонников — предложи им власть над другими людьми, и разреши им делать то, что нельзя делать остальному большинству. Такое предложение обычно принимается любым человеком, и он просто не может отказаться от такого предложения. Власть всегда меняет людей, это, как правило, особенно в капиталистическом мире, где миром правят деньги.

И вот, наконец-то коммунизм удержал власть в США. Какие изменения грядут с таким событием? В первую очередь, люди наконец-то избавятся от проблемы НАТО, войн и соревнования сверхдержав. Пропадет потребность в содержании ядерного оружия. Его начнут ликвидировать, и развивать термоядерные технологии и термоядерную энергетику. Многие страны в мире приняли бы путь коммунизма, и объединились для того, чтобы сделать мир более миролюбивым. Многие страны отказались бы от военного снаряжения, и производство техники соответственно остановилось бы в пользу другой промышленности, которая необходима для благ народа. В США стремительно улучшились бы условия жизни и работы.

Власть начала бы стремительно национализировать крупные корпорации, банки, фабрики и много другое. В общем мир для всех, без угроз, унижений, и всего того, что есть сейчас. Утопия она такая — без войн, без проблем и с хорошей жизнью. Однако написать такую же статью про капитализм я точно не смогу, ибо капитализм уже показал свою неспособность обеспечить нормальную жизнь людям и мир во всем мире. Как бы то ни было, увы и ах, но из-за некоторых личностей хорошее будущее, увы, не случилось, и пока что приходится терпеть все проблемы капиталистического мира: кризисы, дефициты, огромные цены и инфляции с войнами...

Возможен ли коммунизм в будущем?

Ответить на этот вопрос прямо очень сложно. Все зависит от того, как будет развиваться наш мир, и не успеем ли мы его уничтожить до того момента, когда коммунизм будет возможно реализовать. Естественно я имею в виду настоящий коммунизм, который стремиться к равенству, экологии и автоматизации. Из-за проблем с коммунизмом в прошлом, многие люди скептически относятся к возможности его создания в будущем, но и многие смотря на экономические и социальные проблемы приходят к идеям коммунизма. Технологический прогресс и изменение экономических условий могут сделать так, что коммунизм станет действительно реализуемым и желаемым у народа. Та же автоматизация промышленности, нейросети, и многое другое понизит потребность в людском ресурсе, и люди начнут искать себя в других сферах, не тех, которые требуются капиталистам.

Если людям удастся убрать некоторые минусы системы, и сделать их плюсами, то это еще один плюс к тому, чтобы вернуться к коммунизму в будущем. Но, руководству придется придумать, как мотивировать людей в будущем работать и создавать новые технологии. Как сделать так, чтобы люди желали развиваться и развивать мир вокруг себя. Как сделать так, чтобы оставался выбор в мире, и люди продолжали творить. Также можно было бы несколько отойти от стандартной централизованной системы управления.

Что случилось бы с другими идеологиями?

Правые идеологии стали бы совершенно иными. Консерваторы, либералы и либертарианцы делали бы так, как угодно коммунистам. А вот социал-демократы и другие идеологии, которые преследуют похожие цели, будут отходить от капиталистической экономики.

Итоги:

В итоге можно сказать, что победа коммунизма над капитализмом привела бы к глобальным изменениям в экономике, технологиях, политике и социальной сфере. Власть начала бы следить за экологией, и старалась как можно быстрее автоматизировать производство. Произошло бы массовое внедрение возобновляемых источников энергии. Также, общество стало бы более справедливым и честным. Хотя, и без минусов, увы обойтись невозможно: равенство, права, частная жизнь, творчество и выбор людей — как с этим быть? Вопрос, как всегда, очень сложный.