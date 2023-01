Одна - сюжетная, а вторая с донатом и онлайном.

Ubisoft продолжает удивлять своими действиями. Пока руководство утверждает, что у компании мало денег (это не так), студии продолжают клепать огромное количество различных игр: от трех AC, до The Crew 3 и многопользовательской Far Cry. Сегодня издание Insider Gaming подтвердило, что Ubisoft работает над двумя новыми проектами из серии Far Cry.

Первая игра это Far Cry 7, или же Project Blackbird - сюжетная игра, с опорными пунктами, однотипными героями и "уникальными квестами". Вторая игра - Project Maverick, или многопользовательский проект с донатом и PvP битвами. В разработке активное участие принимает студия из Монреаля. Также издание заявило, что название проекта менялось уже несколько раз, и Maverick не последнее имя.

Insider Gaming считает, что две эти игры изначально были одним целым. Разработчики захотели добавить в Far Cry мультиплеер с донатом, ну самый простой живой-сервис с косметикой. Однако в итоге было решено сделать две разные игры. Предположительно на это повлиял уход бывшего руководителя Far Cry. Дэн Хэй присоединился к Blizzard в декабре прошлого года. После этого высшее руководство вмешалось в работу над Far Cry, и показало как надо делать игры.

Как считает издание, Project Maverick - это шутер, в котором основная цель это добыча ресурсов. Будут механики рюкзака, контракты, окончательная смерть и многое другое. Довольно сильно напоминает на системы Escape from Tarkov, если честно.

Игра перенесет вас в дикую природу США, на Аляску. Первые намеки на Аляску появились еще в 2015 году, когда создатели проводили опрос, и спрашивали какой сеттинг хотят видеть игроки в будущем в Far Cry. Кроме того, по сообщениям в мультиплеере можно будет встретить старых героев франшизы, даже тех, кто пострадал по сюжету. На это намекает публикация актера озвучки Хуана Кортеса. Актер в Твиттере выложил изображение со строчкой, которая намекает на многопользовательскую игру.

Что касается сюжетной игры Far Cry, то на данный момент инсайдеры знают лишь то, что игра лишилась доната, поскольку разрабатывается замена в виде Maverick. Вероятно, в проекте также будет сеттинг дикой природы Аляски, поскольку две игры вначале были единым целым. Подробности о сюжете и механиках инсайдеры предоставить не могут, поскольку в данный момент разработчики хранят все в тайне.

Проект Project Maverick станет этакой дойной коровой Ubisoft. Франшиза Far Cry еще способна приносить деньги, считает руководство. Вероятно, мы увидим тонну доната, косметику, платных персонажей, локации и однотипные квесты.