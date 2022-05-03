Такую практику использует Paradox в своей игре Cities Skylines, выпуская платные наборы.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

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После релиза Dying Light 2 прошло целых три месяца, и игрокам хочется нового контента, который освежит геймплей и даст новые эмоции, при повторном прохождении. Буквально на прошлой неделе вышел апдейт с режимом "новая игра +". Тогда же студия сказала, что в поиске способов введения контента, который был создан фанатами тайтла.

Ведущий дизайнер проекта рассказал, что студия активно рассматривает возможность введения контента созданного игроками. Скорее всего будет отдельный инструмент, который позволит загружать пользовательский контент, и студия будет отбирать лучшее из лучших.

Создатели очень сильно хотят привлекать сообщество к созданию нового, либо исправлению и изменению существующего контента в игре. Дизайнер привел примеры: паркур-гонки, боевые задачи, и остальные оригинальные идеи, горячо приветствуются, и разработчики хотят как можно больше такого контента, он идеально подходит для Dying Light 2.

Сейчас проект перешагнул отметку в пять миллионов продаж, и фанаты хотят видеть в игре самый разный контент. При создании DLC к игре, студия постарается пробовать что-то новое, и свежее. Techland постарается сделать такую игру, в которой каждый покупатель найдет частичку своего.

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Ведущий дизайнер не сказал дату выхода специальных инструментов, однако, это точно не произойдет в ближайший год-два. Сперва разработчики сфокусируются на работе с DLC и оригинальным контентом, для разных типов игроков. Выходит, что пользовательские решения будут добавлены ближе к середине дорожной карты Dying Light 2.