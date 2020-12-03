Новый трейлер Medal of Honor: Above and Beyond
Выход игры Medal of Honor: Above and Beyond уже не за горами, он запланирован на 1 декабря, из-за чего разработчики решили выпустить ещё один трейлер, чтобы подогреть интерес игроков ещё больше. Создатели решили ознакомить игроков с мультиплеером в игре, кстати на который разработчики возлагают большие надежды. Всего будет доступно 5 различных режимов, в игре будет классический “Deathmatch” и “Team Deathmatch”, "царь горы" где игроки будут активно использовать гранатометы, после идет режим "захват точек" и последний — это режим "Mad bomber", режим похожий на игру CS:GO, где вам необходимо будет закладывать и обезвреживать бомбу. Как обещают разработчики, режим с бомбой сможет лучше всего раскрыть потенциал виртуальной реальности, ибо вам придется искать бомбу в различных местах.
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Напомню, что за разработку игры отвечает Питер Хёршманн, он был продюсером и сценаристом оригинального шутера, который вышел в далеком 1999 году. Игрокам стоит ожидать классического и интересного геймплея. Игра выйдет в магазине Oculus и в Steam, и будет иметь поддержку кроссплея и SteamVR.
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