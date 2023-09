Не, оптимизация нормальная, а игра плохая, потому что она от Microsoft и не вышла на PlayStation.

Война между консолями и их покупателями продолжается. И, любители Sony сильно обиделись, когда Microsoft решила сделать Starfield эксклюзивом для ПК и Xbox. Что вы думаете решили сделать эти игроки? Правильно! Обратиться к ревьюбомбингу игры на Metacritic, дабы понизить общий User рейтинг тайтла и заставить потенциальных покупателей подумать дважды перед покупкой.

Хотя, учитывая состояние игры, они даже делают правое дело, просто несколько иным способом. Так, любители эксклюзивов от Sony и хейтеры всего, что обходит их любимую консоль стороной пошли на Metacritic и начали ставить игре балл "0" просто за то, что проект не вышел на PlayStation. Хотя, они даже его не запускали и вряд-ли смотрели геймплей. Да и сама Starfield "раскрывается" спустя десяток часов, а понять насколько игра хороша без ее покупки буквально невозможно. Может, такой способ работает с симуляторами и инди-игрушками, но точно не с AAA-проектом Bethesda.

Так, отмечу, что самая ожидаемая игра года на Metacritic имеет оценку 5.5 баллов из 10 от игроков и 87 от критиков. Если критики хвалят игру за масштабность и проработанность, то есть и адекватные пользователи поставившие "0". Они аргументировали такую оценку плохой оптимизацией, вылетами, постоянным экраном загрузки, скудным контентом и скучным сюжетом. Короче игра нормальная, но не тянет на ту, которую делали много лет. Впрочем, даже такая игра не заслуживает "0".

Однако были и такие люди, которые решили поставить "0" проекту совершенно не заслужено. Если сократить, то отзыв звучит так: "Я никогда в игру не играл, но это же Microsoft, поэтому определенно 0 баллов."

Ревьюбомбинг на Metacritic - дело не новое. Часто достаточно неплохие проекты попадали под удар неадекватных "геймеров", если их можно так назвать и в итоге оставались с посредственной оценкой. Пример: The Last of Us Part II, оценка которой остается на уровне 5.8 от пользователей. С момента релиза прошло три года. Вряд-ли оценка поднимется выше.

Поэтому покупать игру слушая критиков и пользователей Metacritic не стоит. Уж тем более не стоит и слушать самих крупных разработчиков "которые никогда не врут". Лучший способ понять достойна ли игра ваших денег — поиграть в нее, и вернуть деньги, если она вам не понравилась.