Сегодня, 2 сентября 2024 года, были объявлены группы для одного из самых ожидаемых киберспортивных событий года — The International 2024 по Dota 2. Турнир, который пройдет в Копенгагене, Дания, соберет 16 лучших команд со всего мира, чтобы побороться за титул чемпиона и внушительный призовой фонд в размере более 2 миллионов долларов.

Группы турнира:

Группа A:

1win Gladiator Heroic Xtreme

Группа B:

C9 G2.iG Talon Tundra

Группа C:

BetBoom Falcons nouns Zero

Группа D:

Aurora beastcoast Liquid Spirit

Групповой этап пройдет с 4 по 5 сентября, где команды будут соревноваться в формате кругового турнира. Каждая команда сыграет с каждой в своей группе, и по итогам матчей будут определены лучшие команды, которые продолжат борьбу в плей-офф.

Формат турнира:

После группового этапа, с 6 по 7 сентября, пройдет этап определения посева, где 16 команд сыграют восемь матчей в формате Best of 3, чтобы определить свои позиции в основной сетке турнира. Основной этап турнира начнется 8 сентября и продлится до 10 сентября, а финальные матчи состоятся с 13 по 15 сентября. Восемь команд начнут в верхней сетке, а восемь — в нижней, и будут бороться в формате double-elimination. Гранд-финал пройдет в формате Best of 5.

Призовой фонд:

Базовый призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов США, к которому добавляется 25% от всех продаж Compendium, что увеличило общий призовой фонд до 2,310,636 долларов США.