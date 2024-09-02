Сегодня, 2 сентября 2024 года, были объявлены группы для одного из самых ожидаемых киберспортивных событий года — The International 2024 по Dota 2. Турнир, который пройдет в Копенгагене, Дания, соберет 16 лучших команд со всего мира, чтобы побороться за титул чемпиона и внушительный призовой фонд в размере более 2 миллионов долларов.
Группы турнира:
Группа A:
- 1win
- Gladiator
- Heroic
- Xtreme
Группа B:
- C9
- G2.iG
- Talon
- Tundra
Группа C:
- BetBoom
- Falcons
- nouns
- Zero
Группа D:
- Aurora
- beastcoast
- Liquid
- Spirit
Групповой этап пройдет с 4 по 5 сентября, где команды будут соревноваться в формате кругового турнира. Каждая команда сыграет с каждой в своей группе, и по итогам матчей будут определены лучшие команды, которые продолжат борьбу в плей-офф.
Формат турнира:
После группового этапа, с 6 по 7 сентября, пройдет этап определения посева, где 16 команд сыграют восемь матчей в формате Best of 3, чтобы определить свои позиции в основной сетке турнира. Основной этап турнира начнется 8 сентября и продлится до 10 сентября, а финальные матчи состоятся с 13 по 15 сентября. Восемь команд начнут в верхней сетке, а восемь — в нижней, и будут бороться в формате double-elimination. Гранд-финал пройдет в формате Best of 5.
Призовой фонд:
Базовый призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов США, к которому добавляется 25% от всех продаж Compendium, что увеличило общий призовой фонд до 2,310,636 долларов США.