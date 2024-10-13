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vizir47
New York Times: Как международное право оценивает вторжение Израиля в южный Ливан
В целях выяснения приоритета в международной юрисдикции права Израиля на самооборону над правом Ливана на суверенитет, New York Times опросила многих известных экспертов по международному праву.

1 октября 2024 года Израиль осуществил военное вторжение на территорию Ливана. С тех пор многие эксперты и представители общественности обсуждают в публичных выступлениях и СМИ вопрос относительно преобладания принципа права Израиля на самооборону над правом Ливана на суверенитет.

«Законность зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на ситуацию», - сказал Хью Ловатт, эксперт Европейского Совета по международным отношениям в области международного права и вооруженных конфликтов, газете New York Times. По мнению экспертов, различные законы и нормативные акты предлагают широкий спектр толкований.

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В частности, отмечается, что, когда правовые документы не позволяют урегулировать ситуацию, ожидается, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций разрешит ее. Однако международный трибунал или Совет Безопасности редко занимаются такими вопросами. И даже, если бы они это сделали, маловероятно, что процесс привел бы к быстрому завершению подобного кризиса.

Во-первых, пункт 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций «запрещает применение силы или угрозу ее применения и призывает всех членов уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других государств». Таким образом утверждается приоритетное право Ливана для ответа на агрессию Израиля.

Однако в данном случае вступает положение статьи 51 Устава ООН, в которой уточняется, что государства-члены имеют право защищаться от вооруженных нападений. И в данном случает ситуация усложняется: Ливан, безусловно, является суверенным государством, но Израиль утверждает, что борется с "Хезболлой", которая одновременно является воинствующей группировкой (которую Израиль и Соединенные Штаты считают повстанческой организацией) и влиятельным игроком в правительстве Ливана.

Если Ливан разрешает "Хезболле" использовать свою территорию для нанесения ракетных ударов по Израилю, то «Израиль имеет законное право принять меры самообороны против "Хезболлы" и, вероятно, также против ливанского государства», - считают Амихай Коэн и Юваль Шани, два израильских профессора права, в своем  эссе, написанном для Института права и военных действий Либера при Военной академии США. В интервью газете New York Times Юваль Шани утверждает, что Соединенные Штаты и их союзники использовали аналогичные аргументы для «операций в Сирии против ИГИЛ и в ряде других стран, где присутствовала» запрещенная в РФ организация Аль-Каида. Тем самым подтверждается право Израиля на осуществление военных действий против Ливана.

 Однако нельзя забывать Устав ООН, в котором говорится, что право на самооборону действует только «до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимые меры для поддержания международного мира и безопасности». Вслед за последним наземным вторжением Израиля в Ливан в 2006 году СБ ООН безуспешно пытался добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлой". Резолюция СБ ООН, принятая в том году, запрещала иностранным силам входить в Ливан без согласия правительства. Некоторые официальные лица ООН объявили наземное вторжение “нарушением суверенитета и территориальной целостности Ливана”, а группа экспертов ООН заявила, что это равносильно “очередному нарушению Израилем международного права”. Иными словами, международное право в данном случае отстаивает интересы Ливана. Но та же резолюция 2006 года также предписывала "Хезболле" покинуть буферную зону на юге Ливана, где ООН разместила миротворцев для предотвращения дальнейшего конфликта с Израилем. Но "Хезболла" не ушла, и миротворцы ООН не смогли остановить ее частые ракетные обстрелы Израиля за последний год,  что оправдывает перед международным правом нынешнюю вооруженную агрессию Израиля.

В нынешнем конфликте возникает еще один вопрос международного права: о защите гражданского населения. Несмотря на то, что "Хезболла" размещает военные объекты в гражданских зданиях, каждая страна по закону обязана защищать некомбатантов. По данным ООН, только за последние две недели израильскими военными в Ливане было убито более 1500 человек. Гуманитарное право в условиях войны, в частности, положения Женевской конвенции, требует от вооруженных сил предупреждать гражданских лиц, чтобы они могли покинуть район боев до нанесения удара. В развитии нынешнего конфликта Израиль действительно предупредил население об эвакуации в Южном Ливане, но в некоторых случаях жителям было дано всего два часа, чтобы покинуть свои дома до нанесения ударов, чего явно недостаточно.

Кроме того, Израиль обязан следить за тем, чтобы перемещенные лица могли быть безопасно переселены. Но на практике дело обстоит не так: Организация Объединенных Наций сообщает, что более 250 000 человек бежали из Ливана в Сирию, страну, все еще охваченную гражданской войной, которая началась в 2011 году.

В указанных условиях международные эксперты, столкнувшись с этими несогласованиями и правовыми нарушениями, задаются вопросом: кто будет выступать в качестве арбитра и обеспечивать соблюдение закона? «Если бы Международный суд рассматривал дело, касающееся военных операций Израиля в Ливане, то Израиль мог бы отказаться соблюдать его», - говорит Кай Амбос. В этом случае правовой спор может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности. "Генеральной Ассамблее ООН также может быть предложено принять резолюцию, - говорит профессор Хэтэуэй. - Но она не уполномочена предпринимать какие-либо действия против Израиля, только призывать его к прекращению конфликта». 

Тем самым, по заключению опрошенных  New York Times экспертов, получается, что международно-правовые документы не позволяют решить вопросы, возникающие в связи с израильским наземным вторжением в Ливан.

#война в ливане #израиль и ближний восток #международное право и ливанский кризис
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