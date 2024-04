Samsung вновь лидирует, но китайские титаны уже дышат в спину.

Согласно свежему отчёту аналитической компании IDC, Samsung вернул себе звание крупнейшего производителя смартфонов, опередив Apple. Однако китайские компании, такие как Xiaomi и Transsion, демонстрируют стремительный рост, сокращая отрыв от лидеров и создавая серьёзную конкуренцию на мировом рынке.

The Samsung headquarters (Авторство: Oskar Alexanderson. originally posted to Flickr as DSC_0234, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9110337)

В первом квартале 2023 года мировые поставки смартфонов выросли почти на 8%, достигнув 289,4 миллиона единиц. Это третий квартал подряд, демонстрирующий рост, что свидетельствует о восстановлении сектора после спада.

Samsung удалось отгрузить 60,1 миллиона смартфонов, заняв 21% рынка. Apple, с 50,1 миллионами iPhone, получила чуть более 17%. Несмотря на сохранение лидерства в премиум-сегменте, поставки Apple снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как поставки Samsung сократились менее чем на 1%.



Китайские производители наступают

Xiaomi и Transsion показали впечатляющий рост, увеличив поставки на 33% и 85% соответственно. Это позволило им занять третье и четвертое места на мировом рынке смартфонов.

Эксперты IDC отмечают, что китайские компании активно расширяются на международных рынках, предлагая доступные и качественные устройства, а также активно инвестируют в инновации.



Борьба за будущее

Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление позиций Samsung и Apple в премиум-сегменте. Однако китайские бренды, благодаря своей гибкости и быстрому реагированию на изменения рынка, представляют серьёзную угрозу для лидеров. Будущее рынка смартфонов остаётся открытым. Борьба за лидерство обещает быть захватывающей и полной неожиданных поворотов.