Покупая комплектующие, пользователь сразу обращает внимание на цифры и красивые надписи. Чем выше частота, чем больше приписок "Pro" и "Gaming" есть у железки, тем желаннее она к покупке. Сейчас наибольший интерес покупатель проявляет к разгонным качествам. Особенно, если дело касается выбора ОЗУ.

Опытные пользователи знают, какие железки им оптимальнее приобрести, чтобы не переплатить за маркетинг. Они же делятся на два лагеря - те, кто за настройку на заводских значениях (которые разрешает производитель) и те, кто любит максимум. Но задумываются ли они о гарантийных обязательствах как покупатели? Ведь, как мы знаем, любой разгон снимает комплектующие с гарантии. Относится ли к этому "заводской" разгон, заявленный самим Intel?

Для этого разберемся, как производитель позиционирует частотные характеристики оперативной памяти. Вот, что нам отвечает известный производитель Crucial:

То есть, выбирая ОЗУ, мы должны руководствоваться не только конечной частотой самой памяти, но и тем, будет ли такая частота поддерживаться остальными комплектующими. Поэтому, необходимо заглянуть в спецификации к материнской плате. Если на сайте указаны конкретные модели, то их работа гарантирована. Что касается процессора, то тут никаких обещаний от производителя нет. Официально поддерживается частота, которая указана для процессора в спецификациях. И, если для Core i7 9700k это 2666:

То для Core i7 10700k цифра составляет уже 2933:

Да, на новом процессоре заводская частота немного выше, а значит и производительность подсистемы памяти будет выше. Но это JEDEC стандарты. Куда же девать частоту, которую предлагают нам "оверклокерские" комплекты?

Снова обратимся к Crucial:

Итак, XMP - это, как мы уже сказали ранее, "заводской" разгон, который гарантирован при соблюдении некоторых правил. Причем эти правила придуманы компанией Intel. Напрашивается вывод - разгон без снятия с гарантии есть? Не тут-то было.

Несмотря на то, что сама компания придумала некий стандарт "умеренного" разгона для своих систем в качестве дополнительной опции для дорогих материнских плат на флагманских чипсетах Z-серии, гарантийное обслуживание при использовании такового аннулируется. И об этом официально заявляет компания на своем сайте:

Оригинал:

Q): Are using Overclocking and enabling Intel® XMP, which is a type of memory overclocking, and using it beyond the given specifications covered under warranty?

Altering the frequency and/or voltage outside of Intel specifications may void the processor warranty. Examples: Overclocking and enabling Intel® XMP, which is a type of memory overclocking, and using it beyond the given specifications may void the processor warranty.