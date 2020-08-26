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Покупая комплектующие, пользователь сразу обращает внимание на цифры и красивые надписи. Чем выше частота, чем больше приписок "Pro" и "Gaming" есть у железки, тем желаннее она к покупке. Сейчас наибольший интерес покупатель проявляет к разгонным качествам. Особенно, если дело касается выбора ОЗУ.

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Опытные пользователи знают, какие железки им оптимальнее приобрести, чтобы не переплатить за маркетинг. Они же делятся на два лагеря - те, кто за настройку на заводских значениях (которые разрешает производитель) и те, кто любит максимум. Но задумываются ли они о гарантийных обязательствах как покупатели? Ведь, как мы знаем, любой разгон снимает комплектующие с гарантии. Относится ли к этому "заводской" разгон, заявленный самим Intel?

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Для этого разберемся, как производитель позиционирует частотные характеристики оперативной памяти. Вот, что нам отвечает известный производитель Crucial:

При установке памяти в систему существует набор стандартных скоростей/таймингов, с которыми будет работать ваша память. Этот стандарт называется JEDEC. Память DDR4 бывает DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-3000. Это стандартные скорости, которых придерживаются все производители памяти.

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То есть, выбирая ОЗУ, мы должны руководствоваться не только конечной частотой самой памяти, но и тем, будет ли такая частота поддерживаться остальными комплектующими. Поэтому, необходимо заглянуть в спецификации к материнской плате. Если на сайте указаны конкретные модели, то их работа гарантирована. Что касается процессора, то тут никаких обещаний от производителя нет. Официально поддерживается частота, которая указана для процессора в спецификациях. И, если для Core i7 9700k это 2666:

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То для Core i7 10700k цифра составляет уже 2933:

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Да, на новом процессоре заводская частота немного выше, а значит и производительность подсистемы памяти будет выше. Но это JEDEC стандарты. Куда же девать частоту, которую предлагают нам "оверклокерские" комплекты?

Снова обратимся к Crucial:

Помимо JEDEC, у нас есть еще один стандарт, который может определить скорость работы вашей памяти; он называется XMP. Экстремальный профиль памяти (Extreme Memory Profile, XMP) изначально был создан компанией Intel® и теперь используется всеми производителями памяти, выпускающими высокопроизводительную память для настольных ПК. В отличие от JEDEC, скорости в профиле XMP выше и обычно настраиваются под конкретные потребности памяти. При покупке памяти, совместимой с XMP, необходимы также материнская плата, совместимая с XMP, и центральный процессор, который поддерживает указанные скорости. Как правило, профиль XMP должен включаться в настройках BIOS вручную.

Итак, XMP - это, как мы уже сказали ранее, "заводской" разгон, который гарантирован при соблюдении некоторых правил. Причем эти правила придуманы компанией Intel. Напрашивается вывод - разгон без снятия с гарантии есть? Не тут-то было.

Несмотря на то, что сама компания придумала некий стандарт "умеренного" разгона для своих систем в качестве дополнительной опции для дорогих материнских плат на флагманских чипсетах Z-серии, гарантийное обслуживание при использовании такового аннулируется. И об этом официально заявляет компания на своем сайте:

Оригинал:

Q): Are using Overclocking and enabling Intel® XMP, which is a type of memory overclocking, and using it beyond the given specifications covered under warranty? Altering the frequency and/or voltage outside of Intel specifications may void the processor warranty. Examples: Overclocking and enabling Intel® XMP, which is a type of memory overclocking, and using it beyond the given specifications may void the processor warranty.

Перевод:

Действует ли гарантийное обслуживание в случаях, если производился разгон или использовалась функция Intel® XMP, что также является разгоном? Ответ: Повышение частот и/или вольтажа за пределами, данными спецификацией Intel могут аннулировать гарантию. Например, использование XMP является своего рода разгоном памяти, а значит использование комплектующих за рамками, установленными производителем.

Другими словами - держите "официальный" разгон, но гарантию можете выкинуть. И это уже проверено на практике. Например, пользователь reddit отписывался о такой ситуации. После запроса о замене процессора Intel, компания ответила ему следующим образом:

Ситуация следующая: покупатель столкнулся с неработающим ПК, локализовал проблему, виновником которой оказался процессор и решил обратиться в гарантийный отдел Intel. После опроса покупателя компания ответила ему следующим образом:

"кратко: Вы использовали процессор за пределами заводских значений (частота памяти 3200). Максимально поддерживаемая частота памяти для этого процессора составляет 2133. Используя XMP профиль, вы разгоняете память, а значит и процессор, что противоречит гарантийным обязательствам". Далее приводят ссылки на условия гарантийного обслуживания и т.д.

Тише воды, ниже травы

Честно ли поступает компания? Да, разгон самого процессора запрещен в рамках гарантии и это понятно. Причем независимо от того, разблокирован множитель или нет. Но снятие с гарантии из-за разгона памяти с помощью стандартных функций, заявленных самим Intel - это уже хитрый ход. Вы еще продолжаете пользоваться XMP?