Разработка укороченной версии среднемагистрального лайнера МС-21-200 может начаться сразу после выхода на серийный выпуск базовой модели МС-21-300.

Семейство российских среднемагистральных самолётов МС-21 в перспективе может пополниться укороченной модификацией с меньшим количеством мест для пассажиров. Как отмечает авиаэксперт Роман Гусаров, создание модификации МС-21-200 станет логичным продолжением программы после того, как производство базовой модели МС-21-300 выйдет на стабильный режим.

Изображение: Grok

По словам специалиста, новая версия потребует проведения дополнительных испытательных полётов и полного сертификационного цикла — эти процедуры обязательны для любого изменения в конструкции. Вместе с тем наличие уже отработанного лайнера МС-21 позволит существенно сократить сроки разработки по сравнению с созданием абсолютно нового самолёта.

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МС-21-200 предназначен для занятия ниши на маршрутах с меньшим пассажиропотоком, где эксплуатация более вместительной версии экономически неоправданна. Укороченный лайнер может оказаться востребованным у авиакомпаний, обслуживающих региональные направления или линии с сезонной загрузкой.

Как полагает Гусаров, в случае успеха испытаний и сертификации подготовка к серийному производству МС-21-200 может завершиться к началу 2030-х годов. Ранее эксперт также отмечал, что до 2035 года российская авиапромышленность способна выпустить около 550 гражданских лайнеров основных моделей, причём главным образом за счёт именно МС-21.