Криптовалютный рынок давно перестал быть исключительно историей про покупку монет в надежде на рост курса. Для долгосрочного инвестора всё большее значение имеет возможность заставить уже имеющиеся активы приносить дополнительный доход. Именно здесь на первый план выходит стейкинг — механизм, при котором владелец криптовалюты помогает поддерживать работу блокчейна и за это получает вознаграждение в токенах сети.

В 2026 году выбор стейкинговых активов стал достаточно интересным. Одни сети предлагают относительно умеренную доходность и делают ставку на зрелость экосистемы, другие дают более высокие номинальные проценты, но сопровождаются повышенной инфляцией токена, длительным периодом разблокировки или более высоким рыночным риском. Поэтому сравнивать монеты только по цифре APY не стоит. При этом важно помнить: стейкинг не является банковским депозитом, а указанная доходность не гарантируется. Цена самой монеты может измениться намного сильнее, чем размер полученных наград. Несмотря на это некоторые долгосрочные криптоинвесторы все же рассматривают стейкинг как хороший способ преумножить свои активы.

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Ethereum остаётся одним из наиболее очевидных вариантов для инвестора, который хочет получать доход от стейкинга без перехода в слишком рискованные сегменты крипторынка. После перехода сети на Proof-of-Stake валидаторы получают ETH за участие в поддержании консенсуса. На момент подготовки материала официальный Ethereum Launchpad показывает текущий показатель около 2,63% APR. При этом фактический результат может зависеть от типа стейкинга и выбранной инфраструктуры.

Главное преимущество ETH заключается не в рекордной доходности, а в сочетании стейкинга с самой экосистемой Ethereum. Для самостоятельного запуска валидатора требуется 32 ETH, однако существуют пулы и другие способы участия с практически любым порогом входа. После обновлений Ethereum также появилась возможность для определённых валидаторов эффективнее компаундировать награды, а вывод средств из стейкинга теперь поддерживается протоколом.

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Поэтому Ethereum больше подходит инвестору, который рассматривает его как долгосрочный актив и хочет получать дополнительное количество монет, пока держит позицию. Это не самый высокий процент в списке, зато здесь меньше смысла гнаться за каждой лишней долей APY.

Gemini

Solana выглядит значительно интереснее для тех, кто готов принять более высокую волатильность ради потенциально большей доходности от стейкинга. Согласно официальным материалам Solana, ориентир для стейкинга находится примерно в диапазоне 5–7% годовых. Однако это именно ориентир: итоговая доходность зависит от текущей инфляции сети, общего количества застейканных SOL, эффективности валидатора и его комиссии.

Важная особенность Solana — возможность делегировать токены валидаторам без необходимости самостоятельно поддерживать инфраструктуру. Поэтому инвестору имеет смысл смотреть не только на сам факт стейкинга, но и на показатели конкретного валидатора: uptime, комиссию и качество работы. Разница между двумя валидаторами может непосредственно отражаться на фактических наградах.

SOL можно рассматривать как более динамичную альтернативу ETH. При этом высокая номинальная доходность не должна вводить в заблуждение: часть наград связана с выпуском новых монет, поэтому реальный прирост покупательной способности может быть существенно ниже показателя APY.

Gemini

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Cardano занимает особое место среди PoS-сетей благодаря довольно удобной модели делегирования. Владельцу ADA не обязательно запускать собственный валидатор: он может делегировать монеты в stake pool и получать соответствующие вознаграждения. При этом сама модель построена вокруг протокола Ouroboros и распределения роли валидаторов между stake pools.

По текущим рыночным предложениям доходность ADA может находиться примерно в диапазоне 2–6% годовых, в зависимости от способа стейкинга и конкретной платформы. Например, актуальные данные агрегатора на конец июля показывают предложения по ADA примерно от 2% до более чем 6%, что хорошо демонстрирует: показатель на бирже и нативная доходность сети — не одно и то же.

Главный аргумент в пользу Cardano — не максимальный процент, а удобство долгосрочного владения. Для инвестора, который уже собирается держать ADA несколько лет, получение staking rewards позволяет постепенно увеличивать количество монет без постоянной торговли. Но выбирать пул или сервис всё равно необходимо внимательно, поскольку комиссии и параметры делегирования влияют на итоговый результат.

Polkadot интересен прежде всего тем, что staking rewards здесь могут быть заметно выше, чем у Ethereum. По актуальным данным мониторинга на конец июля 2026 года ориентир по номинальной доходности DOT составляет около 11–12% APR. При этом цифра может заметно различаться в зависимости от выбранного способа стейкинга, валидатора и текущих параметров сети.

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Однако DOT — хороший пример того, почему нельзя автоматически считать высокий APY высокой реальной доходностью. При оценке такого актива нужно учитывать эмиссию и инфляцию самого токена, комиссии, период unbonding и изменение цены DOT. Поэтому потенциальные 10% с лишним новых токенов не означают автоматически аналогичный рост капитала в евро или долларах.

Для инвестора DOT интересен скорее как более агрессивная часть staking-портфеля. Если цель заключается в максимизации количества токенов, доходность выглядит привлекательно. Если же приоритетом является сохранение капитала в фиатном выражении, необходимо гораздо внимательнее оценивать рыночный риск.

Gemini

Avalanche предлагает интересную модель для инвесторов, которые готовы на определённый срок отказаться от мгновенной ликвидности. На официальном сайте проекта указано, что при стейкинге AVAX токены остаются под контролем владельца, однако они блокируются на выбранный период — от двух недель до одного года. После окончания периода первоначальный капитал возвращается вместе с заработанными наградами.

Актуальные агрегированные показатели на конец июля дают ориентир примерно 7% годовых для AVAX, хотя фактическая ставка зависит от параметров стейкинга. Важным фактором остаётся продолжительность блокировки: более длительный срок может влиять на размер потенциального reward. Кроме того, Avalanche устанавливает требования к работе валидаторов — например, минимальный уровень uptime для получения наград.

AVAX выглядит интересным компромиссом между доходностью и зрелостью проекта. Но здесь особенно важно заранее определить горизонт инвестирования. Если монеты могут понадобиться через несколько дней или недель, блокировка капитала способна стать существенным недостатком.

Gemini

Cosmos Hub — один из самых заметных вариантов для тех, кто сознательно ищет более высокий staking reward. Актуальные данные мониторинга на конец июля 2026 года показывают ориентир около 14% APR для ATOM, хотя реальные предложения могут значительно различаться между валидаторами и платформами.

Высокий процент делает ATOM привлекательным на первый взгляд, но одновременно повышает требования к анализу токеномики. Инвестору нужно смотреть не только на количество получаемых ATOM, но и на инфляцию, долю застейканных монет, комиссию валидатора и длительность периода разблокировки. В актуальных материалах экосистемы Cosmos также подчёркивается значительный объём ежедневно распределяемых staking rewards.

ATOM поэтому можно рассматривать как инструмент для более доходной части криптопортфеля. Потенциальный reward выше, чем у ETH или ADA, но и цена ошибки выше. Особенно важно не воспринимать двузначный APR как гарантированную доходность в евро или долларах.

Сryptonews

Tezos остаётся интересным вариантом для тех, кто ищет менее очевидные staking-активы. Сеть использует собственную модель участия валидаторов, а её экономическая система в последние годы претерпела серьёзные изменения. В частности, протокол развивает adaptive issuance — механизм, который связывает выпуск новых токенов с уровнем участия в стейкинге.

Текущие условия могут заметно различаться в зависимости от конкретного инструмента. Например, актуальные данные по CoinShares Tezos Staking ETP на 24 июля 2026 года указывают 8% staking rewards для соответствующего продукта. Это не следует автоматически воспринимать как гарантированный нативный APY XTZ для любого держателя, но показатель хорошо иллюстрирует текущую привлекательность Tezos для стратегий, связанных со стейкингом.

Интерес Tezos заключается именно в изменяющейся экономике сети. Для долгосрочного инвестора это может быть плюсом, поскольку протокол адаптирует параметры вознаграждений. Но одновременно это означает, что старые статьи с фиксированными процентами быстро устаревают.

Mycrypter

NEAR интересен тем, что его текущая экономика стала существенно более ориентированной на снижение инфляции. В 2025 году команда сообщала о снижении целевой инфляции примерно до 2,5%, что должно было сократить и базовые staking rewards. При предположении, что в стейкинге находится около половины предложения, проект оценивал потенциальный staking reward примерно в 4,75%.

При этом актуальные рыночные предложения на конец июля показывают более широкий диапазон — около 4–9% в зависимости от способа получения доходности. Такая разница ещё раз подчёркивает необходимость отличать нативную доходность блокчейна от условий конкретной биржи или сервиса.

NEAR может быть интересен инвестору, который хочет получить больше, чем предлагают наиболее консервативные PoS-активы, но не стремится исключительно к двузначному APY. Дополнительный фактор — развитие NEAR как инфраструктуры для мультичейн-приложений и AI-ориентированной экономики, хотя здесь инвестор уже принимает не только staking-риск, но и риск самого проекта.

Gemini

Sui относится к более молодому поколению Layer-1 сетей, поэтому его логика существенно отличается от Ethereum или Cardano. Здесь инвестор фактически получает две потенциальные составляющие результата: staking rewards и изменение стоимости самого SUI. Именно поэтому SUI может выглядеть привлекательнее зрелых сетей для агрессивного инвестора, но одновременно требует большей осторожности.

Модель Sui предусматривает делегирование токенов валидаторам, а вознаграждения зависят от параметров сети и выбранного валидатора. Важно понимать, что доходность молодых сетей особенно чувствительна к токеномике: высокий процент в токенах может частично компенсироваться увеличением предложения и давлением на цену.

SUI поэтому разумнее рассматривать не как замену ETH, а как более рискованную позицию в диверсифицированном staking-портфеле. Потенциал роста экосистемы здесь может быть интереснее, но и просадка самого токена способна многократно перекрыть полученные за год rewards.

Binance

Aptos замыкает десятку как ещё один представитель нового поколения PoS-блокчейнов. В официальной документации Aptos отдельно описаны staking, lockup periods, rewards и модель взаимодействия владельца, оператора и валидатора. Существует и delegated staking, поэтому пользователю необязательно самостоятельно запускать валидатор.

По актуальным агрегированным данным на конец июля 2026 года ориентир для APT находится примерно около 7% годовых. Однако фактическая доходность зависит от валидатора, его комиссии и эффективности. Кроме того, для APT особенно важно учитывать токеномику и график выпуска монет: высокий номинальный reward не обязательно означает высокий реальный прирост стоимости позиции.

APT может подойти инвестору, который сознательно добавляет в портфель более молодые блокчейн-проекты и готов принимать повышенную волатильность. При этом рассчитывать на staking как на способ «обезопасить» инвестицию не стоит: вознаграждение увеличивает количество APT, но не защищает от падения рыночной цены.

Gemini

Какую криптовалюту выбрать для пассивного дохода?

Если смотреть не на максимальный APY, а на сочетание доходности, зрелости сети, ликвидности и рисков, десять активов можно условно разделить на несколько групп.

Ethereum выглядит наиболее консервативным вариантом внутри этой подборки: текущий APR находится около 2,6%, зато сеть обладает очень зрелой инфраструктурой. Cardano и Tezos подходят тем, кому интересна более простая модель делегирования. Solana и Avalanche предлагают более высокую потенциальную доходность, но требуют большей терпимости к волатильности.

Polkadot, Cosmos, NEAR и Aptos находятся уже в зоне, где привлекательный staking reward необходимо обязательно сопоставлять с инфляцией токена и риском его цены. Sui можно отнести к наиболее агрессивной части списка: здесь особенно важна не только текущая доходность, но и способность экосистемы привлекать пользователей и капитал.

Самая важная мысль заключается в том, что APY — далеко не единственный показатель, который нужно учитывать. Условные 12–14% в ATOM или DOT могут оказаться менее интересными, чем 3% в ETH, если цена токена упадёт сильнее. И наоборот, умеренная staking-доходность может стать весьма эффективной при долгосрочном росте самого актива.

Поэтому грамотная стратегия стейкинга — это не поиск самой большой цифры на экране, а сочетание нескольких факторов: качество блокчейна, реальная доходность после инфляции, комиссия валидатора, период разблокировки, ликвидность и долгосрочные перспективы самого токена. Именно такой подход превращает стейкинг из охоты за высоким APY в более осознанную стратегию получения пассивного криптодохода.

Важно: показатели доходности приведены как ориентиры на конец июля 2026 года и могут меняться практически постоянно. Они не являются гарантией прибыли или индивидуальной инвестиционной рекомендацией!