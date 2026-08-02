Советский микролитражный автомобиль 1960-х годов нуждается в реставрации, при этом последние 20 лет машина простояла в гараже.

В Польше на продажу выставлен уникальный ретроавтомобиль: советский ЗАЗ-965 «Запорожец». Цена — 1500 евро, или около 140 000 рублей. Автомобиль нуждается в реставрации, уточняется в объявлении, размещенном в одной из групп иностранной соцсети, в которой участники публикуют предложения о продаже классических автомобилей, мотоциклов, а также редких запчастей к ним.

Источник: autoblog.spidersweb.pl

ЗАЗ-965 — это легендарный советский автомобиль, который в народе прозвали «горбатым» из-за характерной формы кузова с покатой задней частью. Он выпускался с 1960 по 1969 год на автомобильном заводе «Коммунар» в городе Запорожье.

Портал Autoblog сообщает, что объявление о продаже автомобиля могло быть размещено не напрямую в Польше. У «Запорожца» номерные знаки бывшей Восточной Германии. ЗАЗ, конечно же, мог экспортироваться туда, как и в другие страны Восточного блока, поэтому его возможное присутствие в бывшей Восточной Германии не должно вызывать удивления.

Судя по словам продавца, «Запорожец» простоял последние два десятилетия в гараже. Предположительно, машина хранилась в закрытом пространстве, так как находится в приемлемом состоянии. Конечно, на ней есть небольшие вмятины, но судя по фотографиям, она в полной комплектации.

Источник: autoblog.spidersweb.pl

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Как написал продавец в рекламном объявлении, документы на машину имеются. По данным портала Autoblog, на Западе, включая современную Германию, автомобиль практически неизвестен. Совсем другая история в Восточной Европе, где в бывших советских республиках автомобиль даже довольно популярен – в таких странах, как Литва, Латвия и Эстония, легко найти предложения о купле/продаже этой модели.

Представленный на продажу экземпляр оценивается примерно в полторы тысячи евро. Отреставрированные машины этого модельного ряда могут стоить до нескольких тысяч евро.