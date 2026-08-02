Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Советский микролитражный автомобиль 1960-х годов нуждается в реставрации, при этом последние 20 лет машина простояла в гараже.
реклама

В Польше на продажу выставлен уникальный ретроавтомобиль: советский ЗАЗ-965 «Запорожец». Цена — 1500 евро, или около 140 000 рублей. Автомобиль нуждается в реставрации, уточняется в объявлении, размещенном в одной из групп иностранной соцсети, в которой участники публикуют предложения о продаже классических автомобилей, мотоциклов, а также редких запчастей к ним.
Источник: autoblog.spidersweb.pl

ЗАЗ-965 — это легендарный советский автомобиль, который в народе прозвали «горбатым» из-за характерной формы кузова с покатой задней частью. Он выпускался с 1960 по 1969 год на автомобильном заводе «Коммунар» в городе Запорожье.

Портал Autoblog сообщает, что объявление о продаже автомобиля могло быть размещено не напрямую в Польше. У «Запорожца» номерные знаки бывшей Восточной Германии. ЗАЗ, конечно же, мог экспортироваться туда, как и в другие страны Восточного блока, поэтому его возможное присутствие в бывшей Восточной Германии не должно вызывать удивления.

Судя по словам продавца, «Запорожец» простоял последние два десятилетия в гараже. Предположительно, машина хранилась в закрытом пространстве, так как находится в приемлемом состоянии. Конечно, на ней есть небольшие вмятины, но судя по фотографиям, она в полной комплектации.
Источник: autoblog.spidersweb.pl

реклама

Как написал продавец в рекламном объявлении, документы на машину имеются. По данным портала Autoblog, на Западе, включая современную Германию, автомобиль практически неизвестен. Совсем другая история в Восточной Европе, где в бывших советских республиках автомобиль даже довольно популярен – в таких странах, как Литва, Латвия и Эстония, легко найти предложения о купле/продаже этой модели.

Представленный на продажу экземпляр оценивается примерно в полторы тысячи евро. Отреставрированные машины этого модельного ряда могут стоить до нескольких тысяч евро.

#автомобили #транспорт #ссср #запорожец #ретро автомобили
Источник: autoblog.spidersweb.pl
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
В США в магазине подержанных вещей продали GTX 1050 Ti дешевле чашки кофе
Аккумуляторы новых складных смартфонов Samsung поддерживают меньше циклов зарядки
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 заметно обогнал предшественника в тесте Geekbench 7
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
Microsoft обеспечит повышенную работоспособность Windows 11 на ПК с 8 ГБ RAM
Четыре IT-гиганта потратили на ИИ-инфраструктуру больше триллиона долларов с 2023 года
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены
В РЖД испытали робота-проводника «Володю» в поезде «Сапсан»
Счастливчик купил GTX 1050 Ti 4 ГБ всего за $2 и протестировал её в Cyberpunk 2077

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter