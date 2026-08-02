Есть фильмы, после которых не хочется сразу переключаться на что‑то другое, а ещё немного побыть внутри этой атмосферы, так сказать, дать впечатлениям уложиться. И вот в такие моменты невольно ждешь, что сейчас выскочит тизер второй части. Иногда финал работает как прямой намёк: «история не закончена». Он оставляет дверь приоткрытой — то ли прямым обещанием персонажа, то ли мощной недоговорённостью, то ли целой вселенной, которая явно просится на новые сюжеты. И остаётся вот это странное чувство, будто тебе показали только половину пазла и ушли, так и не собрав вторую. В такой ситуации становится особенно обидно, когда годы идут, а продолжения всё нет.

В этой подборке как раз те картины, где задел под сиквел был не намёком, а почти прямым обещанием. Тут не придётся гадать «а вдруг тут есть намёк»: в каждом из этих фильмов студия или авторы будто сами подталкивали зрителя к мысли: «Будет продолжение — обязательно будет». Давайте посмотрим, какие истории так и остались на паузе.

«Район № 9»

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Бломкамп с самого начала строил фильм как первую главу большой истории. Псевдодокументальная стилистика, социальная сатира и инопланетяне‑беженцы — всё это собиралось в масштабную картину. А финальная сцена вообще не оставляет простора для трактовок: Кристофер улетает, но прямо обещает вернуться через три года, чтобы спасти Викуса. И вот с тех пор прошло уже без малого семнадцать лет, а обещанного возвращения так и не случилось. И каждый раз, когда в сети мелькает слово «Район № 10», в воздухе снова повисает это «а вдруг?».

При этом сам фильм умудряется выглядеть куда дороже своего бюджета. Его сняли всего за 60 дней, а для инопланетных костюмов использовали дешёвые промышленные материалы и даже обрезки труб. Именно эта «потрёпанность» и добавила убедительности, будто всё происходит на самом деле, а не в какой-то глянцевой фантастике.

«Алита: Боевой ангел»

Здесь задел на продолжение читается не в словах, а в самом кадре: почти весь фильм Алита смотрит вверх, на парящий город Залем, и этот взгляд работает сильнее любых реплик. Финал — прямой клиффхэнгер: она готова штурмовать вершину и бросить вызов системе. Мир здесь проработан до мелочей, и хочется не просто «ещё одну серию», а полноценную сагу. Кстати, Родригес и Кэмерон не раз говорили, что сиквел возможен, но студия пока не даёт зелёный свет — и это ощущается как незакрытая дверь, в которую хочется постучать.

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При этом сама Алита получилась настолько живой, что в это веришь с первой секунды: чтобы передать её мимику, использовали специальную систему захвата движений, считывавшую мельчайшие нюансы игры Розы Салазар — вплоть до едва заметных движений бровей.

«Грань будущего»

Формула «Дня сурка» плюс научная фантастика и жёсткий экшен — это уже сам по себе повод для продолжения. Сколько тактик можно перебрать, сколько циклов показать, сколько раз переиграть одну и ту же битву? Финал оставляет героев с уникальной связью вне времени, и эта деталь тянет за собой целую новую историю. При этом проект годами балансировал на грани: то всплывали слухи, то затихали. Ощущение, что потенциал тут не исчерпан, никуда не делось.

И особенно цепляет в фильме именно физическая достоверность экшена: Том Круз и Эмили Блант носили настоящие экзокостюмы весом до 40 кг и неделями тренировались, чтобы двигаться в них естественно. Благодаря этому битвы не выглядят «мультяшными», а каждое движение ощущается тяжёлым и настоящим.

«Судья Дредд 3D»

Это редкий случай, когда провал фильма никак не связан с его качеством. При бюджете в 50 миллионов лента выглядит как полноценный блокбастер, а Карл Урбан наконец показал нам настоящего Дредда: мрачного, бескомпромиссного, без шуток. Сценарий для сиквела был готов, фанаты собирали подписи, а студия не заинтересовалась. Обиднее всего, что мы так и не увидели противостояние с Тёмными Судьями — ту самую кульминацию, ради которой и стоило продолжать историю.

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Образ Урбана в этой роли стал каноничным ещё и из-за одной принципиальной детали: актёр не улыбался в кадре ни разу за весь фильм. Он считал, что каноничный Дредд не должен показывать эмоций. И эта холодная невозмутимость в его поведении сделала его персонажа особенно убедительным.

«Константин: Повелитель тьмы»

Нуарный, мрачный и очень стильный фильм, где сам финал — это приглашение к целой франшизе. Люцифер вырывает из лёгких Константина раковые опухоли, чтобы герой жил дальше и в итоге всё равно попал в ад. Это не просто открытый финал, а целая платформа: мир ангелов и демонов здесь настолько живой, что одной историей точно не обойтись. И пусть анонсированный сиквел вселяет надежду, ощущение, что эта вселенная заслуживает большего, никуда не делось.

Даже в мелочах создатели старались держать нуарную интонацию: Киану Ривз, хотя сам не курит, настоял на том, чтобы в кадре держать настоящую сигарету. Ему казалось, что фальшивая испортит атмосферу. И эти сцены с сигаретой стали одной из самых узнаваемых деталей образа.

Вместо заключения

Это только первая половина историй, где студии будто сами подталкивали зрителя к мысли: «Будет продолжение — обязательно будет». Однако есть и другой тип фильмов. Не с прямыми обещаниями в финале, а с настолько объёмным миром, что хочется возвращаться туда снова и снова, даже если сюжет формально закрыт. Во второй части я планирую рассмотреть как раз такие картины: стильные, культовые и до обидного недораскрытые.