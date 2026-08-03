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Nacvark
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Речь идёт о внедрении новых механизмов, позволяющих предотвращать аварийные случаи на подстанциях
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Китай намерен масштабировать использование квантовых технологий в национальной энергосистеме после успешного испытания на одной из подстанций в провинции Аньхой. Как сообщает South China Morning Post, пилотный проект продолжался 18 месяцев и показал, что квантовые датчики и вычислительные методы позволяют быстрее обнаруживать неисправности оборудования и предотвращать развитие аварий, способных привести к масштабным отключениям электроэнергии.Источник изображения: ChatGPTИспытания проходили на демонстрационной квантовой подстанции в городе Хэфэй, где с 2024 года разрабатываются и тестируются десятки решений на базе квантовых технологий. В проекте используются высокоточные сенсоры и специализированные алгоритмы моделирования, которые помогают энергетикам выявлять потенциальные проблемы в электросети ещё до того, как они приведут к отказу оборудования. По словам представителей энергетической компании Anhui Electric Power Company, квантовые технологии доказали свою практическую ценность и стали важным инструментом повышения надёжности энергоснабжения.

Следующим этапом станет распространение подобных решений на энергосистемы по всей стране. Власти Китая рассчитывают, что сочетание квантовых датчиков, моделирования и интеллектуального анализа данных позволит сделать крупнейшую в мире электросеть более устойчивой к перегрузкам, стихийным бедствиям и техническим сбоям. Эксперты отмечают, что речь пока не идет о полном переходе энергетики на квантовые компьютеры: в ближайшие годы основную роль будут играть гибридные системы, объединяющие классические вычисления с отдельными квантовыми технологиями для наиболее сложных задач диагностики и оптимизации работы энергосетей.

#китай #электроэнергия #электричество
Источник: scmp.com
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