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kosmos_news
Серийный образец импортозамещённого самолёта МС-21 прошёл последнюю проверку перед первым полётом
Иркутский авиационный завод проверил силовую установку, системы бортового радиоэлектронного оборудования, шасси и тормозную систему.
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Первый серийный полностью импортозамещённый МС-21 должен совершить свой дебютный полёт в рамках заводских испытаний в начале августа. Опытные образцы уже выполняют испытательные полёты, а в настоящее время полным ходом идёт подготовка к старту серийного МС-21. Ресурс «Заметки авиастроителей» поделился кадрами очередного этапа тестирования ключевых систем лайнера.
Фото: t.me/zametki_avia

Сообщается, что Иркутский авиационный завод компании «Яковлев» успешно завершил скоростные рулёжные испытания серийного образца полностью импортозамещенного лайнера. Это заключительный этап наземной проверки самолёта, во время которого он разгоняется по взлётно-посадочной полосе на высоких скоростях без отрыва от земли.
Скоростные рулёжные испытания МС-21. Фото: t.me/zametki_avia

Инженеры предприятия провели проверку двигателей, бортового радиоэлектронного оборудования, системы кондиционирования. Также были протестированы системы управления передней опорой шасси и эффективность тормозной системы.
Фото: t.me/zametki_avia

Согласно данным Иркутского авиазавода, в настоящее время на предприятии находится в производстве в общей сложности 18 новых МС-21-310 «на различных стадиях завершения». Первый полёт серийного МС-21 считается одним из главных событий лета в российской авиации. 24 июля во время рабочей поездки на Иркутский авиационный завод первый серийный самолет лично осмотрел президент страны Владимир Путин.

Самолёты с заводскими номерами МС.0014 и МС.0015 — это первые серийно выпускаемые МС-21-310, в которых все ключевые, ранее западные, системы и компоненты были заменены российскими аналогами. Спустя четыре года после начала программы импортозамещения Россия достигла ключевого этапа — один из этих бортов скоро поднимется в небо.

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Согласно текущим планам, сертификационные полёты должны продолжаться до весны 2027 года. Затем результаты испытаний будут представлены на рассмотрение в Росавиацию. Последующая выдача сертификата типа займет «еще несколько месяцев».

#россия #авиация #импортозамещение #самолет #мс-21
Источник: t.me
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