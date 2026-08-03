За последний месяц PlayStation и Xbox представили миру свое видение будущего игровых платформ. С учетом надвигающегося RAMmageddon вырисовывается интересная картина, где тотальное доминирование Sony уже не кажется столь очевидным и однозначным. Японцы жестко пошатнули свои позиции среди игрового сообщества, а Microsoft повернулась к геймерам лицом и пошла по пути наименьшего сопротивления. Сегодня выскажу свое видение будущего двух игровых платформ с позиции сегодняшнего дня.

Источник: Официальный промо-арт кампании «This is an Xbox» от Microsoft

Предисловие

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Последние несколько дней думал о будущем игровой индустрии в разрезе повышения цен на комплектующие и скорого выхода нового поколения игровых консолей и пришел к совершенно неочевидным выводам. Xbox, при всей его отсталости, заметно лучше приспособлен к перипетиям на рынке железа. У Microsoft намного больше шансов пережить надвигающийся шторм, а заводские запасы наличности отлично компенсируют имеющиеся недостатки. Новый руководитель не является геймером и смотрит на происходящее с математической точки зрения. В то же время самураи нацелены на максимизацию прибыли в ущерб всему остальному.

Дон Мэттрик и E3 2013 года

Если сегодня спросить обывателя о неудачах Xbox и о том, в чем был просчет корпорации, то большинство ответит просто: «ТВ-ТВ-ТВ». Корпорация сделала акцент не на геймерах, а на общем центре развлечений. Вместо игрового устройства нам представили «видеомагнитофон».

Только есть нюанс: история с «ТВ-ТВ-ТВ» – это работа маркетологов Xbox.

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Руководство Microsoft не изменило свои идеи с 2013 года и все последние 12 лет шло в сторону цифровизации и привязки к онлайну. Фил Спенсер аккуратно сместил акценты, но все так же насаждал цифру в широкие массы. Нам данная история важна тем, что Xbox отказался от физических носителей на 5–7 лет раньше конкурента. Аудитория «коробки» морально готова к будущему без дисков.

PlayStation и Xbox образца 2018 года

Сегодня геймеры смотрят на игровую станцию образца ее пикового могущества и максимальной лояльности к аудитории. Вот только ситуация за последние 8 лет изменилась коренным образом. Xbox работал над улучшением своей платформы, в то время как PlayStation ушла в максимизацию своих доходов. Обе корпорации не святые, но японцы оказались заметно проворнее.

Для примера поговорим о серии Horizon. Для меня это лучшая игра на консолях Sony. Проект регулярно висел на скидках по $10 за полное издание со всеми дополнениями.









Но в один прекрасный момент старая игра подорожала с $20 до $40. Больше года на нее не было скидок. Я понимаю, что подорожание было связано с выходом ремастера, но апгрейд не бесплатный и к имеющейся цене нужно докинуть еще $10.

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Но нам интересно сделать акцент на второй части. Первая уже через 2 года снизила базовую стоимость до $40, а через 3 – до $20.

Свежая часть как стоила на старте $60, так и стоит до сих пор. Никаких привлекательных распродаж. Скажу больше: максимальная скидка была всего 40%.

Подобное с ценами наблюдается по всем фронтам. Sony больше не делает щедрых скидок на свои игры. Щедрость испарилась. Японцы больше не продают ключи к играм на сторонних площадках и могут диктовать цены.

В то же время Microsoft, наоборот, расширила возможности распространения своих проектов. Любой желающий мог купить игру и подарить другу. Затовариться на распродаже и распространять ключи в «пасмурные дни».

В Diablo IV я играю на консоли Xbox

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Буду практиком и приведу пример из личной истории со скриншотами и пруфами. Игра вышла летом 2023 года. В течение первых двух лет официальная стоимость в магазине PSN не опускалась ниже $30. Причем эта планка была достигнута только через год, на летней распродаже.

В то же время уже через пару месяцев после старта я смог купить официальный ключ за $10.

Я очень люблю PlayStation, но двадцать баксов – это двадцать баксов.

Локализация игр на консолях

Всем известно, что японская корпорация серьезно подходит к переводу и локализации игр на своей платформе. Более того, все ее игры выходят с официальной адаптацией под «Великий и Могучий». А вот у Xbox с данным вопросом есть некоторые оговорочки. Это правда, но есть нюанс. И снова с примерами из личной жизни.

Мой основной аккаунт находится в Великобритании – европейский регион с европейскими языками. Assassin's Creed Origins на моем аккаунте не имеет русской локализации, хотя в игре она присутствует. Это не американский и не корейский аккаунт – Европа. Русского языка нет. Могу привести десяток подобных «казусов».

Когда работал российский регион, вопросов с локализацией не возникало, но после февраля 2022 года у многих появились вопросы.

Стоит ли мне упоминать, что на своем немецком аккаунте Xbox я спокойно активирую турецкие или аргентинские ключи и у меня все игры на родном и православном? Язык зависит исключительно от региона консоли. Переключил приставку на нужный язык и игра будет автоматически скачена с нужными настройками.

Эксклюзивы PlayStation в современном мире

Читая комментарии в консольных темах, регулярно слышу истории про эксклюзивы игровой станции и их отсутствие у конкурента. Да, это действительно сильный аргумент, но есть нюанс. Какая мне разница, есть игры от внутренних студий на японском гаджете или нет, когда у меня нет $70, чтобы их купить?

В выборе между условным Marvel's Wolverine за $70 на PS5 и Titan Quest 2 за $15 на Xbox я выберу последний. Разница в цене слишком большая, чтобы делать акцент на величайшем проекте всех времен и народов и обычной мультиплатформе.

Sony отказывается от выпуска игр на физических носителях

Японцы уже отказались от продажи ключей для своих игр, и мы незамедлительно увидели рост стоимости в цифровом магазине. Отказ от физических изданий подстегнет этот рост еще сильнее. Это не вопрос предположений – это факт. Вы больше не сможете взять игру на вторичном рынке, пройти ее и вернуть в оборот с минимальными финансовыми потерями.

Кто-то может сказать про активацию P1, P2, P3, но и тут есть нюанс. Самураи официально запретили обмен аккаунтами и в любой момент могут заблокировать консоль. А почему бы и нет, если это напугает геймеров и увеличит доходность платформы?

Цифровое будущее PlayStation

Об этом не говорят, но между Sony и Microsoft есть одна принципиальная разница: первые создают железо, вторые специализируются на софте. Как бы Microsoft ни ругали, ее сетевая инфраструктура и серверы Azure на две головы выше конкурента. Надежность и отказоустойчивость у Xbox заметно выше. В эпоху цифровизации вопрос перестает быть риторическим.









Но это не самое главное. Японцы все свои активы держат в одной корзине. Игровая станция превращается в закрытую экосистему. Сбой в инфраструктуре пройдет жестким катком по всему игровому направлению. У Microsoft развитие идет по нескольким направлениям. Выход из строя одного будет продублирован другим.

Xbox Play Anywhere

Фил Спенсер медленно, но уверенно развивал направление «Покупай один раз и играй везде». Список игр до сих пор относительно скромный, но в последнее время темпы роста заметно ускорились. Сначала объявили, что на ПК стали доступны четыре игры по обратной совместимости с оригинального Xbox, затем сообщили о сотрудничестве с Ubisoft.

Нюанс данной инициативы состоит в том, что, если пользователю недоступно одно устройство, он может пересесть на другое и продолжить играть.

RAMmageddon и его последствия

С 1 августа 2026 года Microsoft снова подняла стоимость своих устройств в рознице. Устройство 2020 года за $300 превратилось в устройство за $500 без изменения характеристик. Это частный случай, демонстрирующий тенденции последнего времени.

Нюанс состоит в том, что тенденция к росту стоимости игровых гаджетов сохранится как минимум до 2030 года. И даже эта отметка не может гарантировать, что все наладится. Возникает логичный вопрос: «Сколько будут стоить PlayStation 6 и Xbox Project Helix, чтобы привлечь геймеров и заставить их купить новый агрегат?»

И в этом месте на первое место выходит гибкость Xbox Play Anywhere. Меня терзают смутные сомнения, что рядовой пользователь побежит сломя голову за «штукенцией» за $1500. А вот запустить игру на персональном компьютере с постепенным апгрейдом – запросто.

У настоящего самурая свой путь

Платформа PlayStation долгое время обладала одной принципиальной чертой, которая ставила японские консоли выше альтернативных вариантов. Черта называлась «стабильность». Беря сегодня агрегат, мы были уверены, что ближайшие 7–9 лет гаджет не изменится. Пока Xbox шатало из одной ипостаси в другую, игровая станция давала геймерам именно то, что они купили. Мелкие изменения не бросались в глаза и многими не замечались.

С 2018 года, маленькими шажочками, Sony скатилась в непонятное нечто. Из устройства для народа она превратилась в элитарный гаджет. Консолью с каждым днем становится все дороже пользоваться. Инфляция тут ни при чем. В альтернативных вариантах подобного ощущения нет.

Кто будет доминировать в 2029 году

Ответ очень простой – тот, кто будет дешевле в использовании. Оборачиваясь в прошлое и вспоминая былое величие, у японской корпорации были три помощника:

бесплатный онлайн во Free-to-play;

доступность игр через ключи и диски;

мощные эксклюзивы.

Сегодня ситуация изменилась. Free-to-play везде бесплатный. Игры дешевле у конкурента. Эксклюзивов кот наплакал. Вспоминая про Xbox Play Anywhere и возможные вариации – Microsoft дает выбор, где и как играть.