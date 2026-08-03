Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
По слухам, Garmin готовит к выходу три модели Fenix 9: базовую, Pro и Pro inReach с функцией спутниковой связи. Впервые производитель предложит выбор между AMOLED-экраном и энергоэффективным MiP-дисплеем с солнечной подзарядкой в одной версии.
реклама

Линейка умных часов Garmin Fenix готовится к обновлению. Ожидается, что во второй половине 2026 года компания представит сразу три модели: базовый Fenix 9, версию Pro и вариант Pro с модулем спутниковой связи inReach. Главная особенность — покупатели смогут выбирать между двумя типами дисплеев.

©Garmin

По данным инсайдерского ресурса Garmin Rumors, стандартная модель получит AMOLED-экран. А вот Pro-версии — в том числе с inReach — будут доступны как с ярким цветным AMOLED, так и с более экономичным MiP-дисплеем. В последнем случае в экран встроят солнечные панели для подзарядки. Для сравнения: нынешний Fenix 8 Solar (47 мм) работает до 28 дней без подзарядки, тогда как версия с AMOLED-экраном того же размера — всего 16 дней (или 7 дней в режиме всегда включенного дисплея). Использование MiP-экрана может существенно увеличить автономность.

реклама

При этом опция MiP, как и раньше, будет доступна только в корпусах диаметром 47 мм и более, модели 43 мм получат только AMOLED-экраны. Ранее слухи предсказывали отказ от MiP в пользу AMOLED во всей линейке, но последние данные опровергают это. Также изменилась комплектация: спутниковая связь inReach больше не входит в стандартную Pro-версию, а выносится в отдельную модификацию. Другие отличия между моделями пока неизвестны, но, вероятно, Pro-версия получит сапфировое стекло и более качественные материалы корпуса.

#смарт-часы #слухи #amoled #спутниковая связь #garmin #mip #fenix 9 #inreach #pro solar
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
В Казани совершил полёт обновлённый лайнер Ту-214 в специальной ливрее в честь Третьяковской галереи
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Серийный образец импортозамещённого самолёта МС-21 прошёл последнюю проверку перед первым полётом
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор

Популярные статьи

Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
10 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter