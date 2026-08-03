По слухам, Garmin готовит к выходу три модели Fenix 9: базовую, Pro и Pro inReach с функцией спутниковой связи. Впервые производитель предложит выбор между AMOLED-экраном и энергоэффективным MiP-дисплеем с солнечной подзарядкой в одной версии.

Линейка умных часов Garmin Fenix готовится к обновлению. Ожидается, что во второй половине 2026 года компания представит сразу три модели: базовый Fenix 9, версию Pro и вариант Pro с модулем спутниковой связи inReach. Главная особенность — покупатели смогут выбирать между двумя типами дисплеев.

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По данным инсайдерского ресурса Garmin Rumors, стандартная модель получит AMOLED-экран. А вот Pro-версии — в том числе с inReach — будут доступны как с ярким цветным AMOLED, так и с более экономичным MiP-дисплеем. В последнем случае в экран встроят солнечные панели для подзарядки. Для сравнения: нынешний Fenix 8 Solar (47 мм) работает до 28 дней без подзарядки, тогда как версия с AMOLED-экраном того же размера — всего 16 дней (или 7 дней в режиме всегда включенного дисплея). Использование MiP-экрана может существенно увеличить автономность.

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При этом опция MiP, как и раньше, будет доступна только в корпусах диаметром 47 мм и более, модели 43 мм получат только AMOLED-экраны. Ранее слухи предсказывали отказ от MiP в пользу AMOLED во всей линейке, но последние данные опровергают это. Также изменилась комплектация: спутниковая связь inReach больше не входит в стандартную Pro-версию, а выносится в отдельную модификацию. Другие отличия между моделями пока неизвестны, но, вероятно, Pro-версия получит сапфировое стекло и более качественные материалы корпуса.