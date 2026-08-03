В последние месяцы в России все заметнее интерес к личному электротранспорту — особенно в крупных городах, где на фоне подорожания бензина и роста стоимости поездок на такси многие жители все чаще смотрят в сторону электровелосипедов и электросамокатов как на более доступный и быстрый способ передвижения по городу. Такой выбор особенно логичен для поездок на работу и по личным делам: электротранспорт помогает не зависеть от пробок, экономит время и при этом часто обходится дешевле регулярных поездок на такси. На этом фоне, вероятно, вам будет интересно ознакомиться с подборкой Electrek, в которой редакция собрала электровелосипеды для города, бездорожья, перевозки грузов, быстрых поездок и премиального сегмента, отдельно выделив ключевые характеристики каждой модели.

Фото: Electrek





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Lectric XP LITE 2.0

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Складной электровелосипед класса 2 с ручкой газа и колесами 20 дюймов. Он развивает до 32 км/ч, использует мотор на 300 Вт с пиковой мощностью 819 Вт и питается от 48-вольтовой батареи на 375 Вт·ч. Вес модели составляет 22 кг. Среди особенностей Electrek выделяет гидравлические дисковые тормоза, скрытый аккумулятор, встроенную светотехнику и опцию ременного привода Gates. Цена — $799.

Lectric XP4

Обновленная версия популярной складной модели получила мотор на 500 Вт или 750 Вт, более жесткий багажник, датчик крутящего момента, гидравлические тормоза и экран TFT. Максимальная скорость достигает 45 км/ч. В зависимости от версии батарея имеет емкость 500 или 840 Вт·ч, а масса находится в диапазоне 31–32 кг. Цена — от $999.

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Ride1Up Portola

Складной фэтбайк с мотором на 750 Вт, гидравлическими тормозами, передней амортизацией и задним багажником. Велосипед разгоняется до 45 км/ч и предлагается с батареями на 504 или 643 Вт·ч. Вес модели — 27,2 кг. Цена — от $1095.

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JackRabbit OG2

Компактный микробайк без педалей, который Electrek относит на границу между электровелосипедом и электросамокатом. Мотор на 300 Вт разгоняет его до 32 км/ч, а запас хода составляет около 16 км. Весит модель всего 11,3 кг, что делает ее одной из самых легких в подборке. Цена — $1249.

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Lectric XPedition 2.0

Грузовой электровелосипед с мотором на 750 Вт и возможностью поставить вторую батарею. Максимальная скорость — 45 км/ч, запас хода достигает 120 км, а масса составляет 33,5 кг. У модели есть гидравлические тормоза, усиленная грузовая рама и датчик крутящего момента. $1399.

Heybike Ranger 3 Pro

Складной электровелосипед с полной подвеской, мотором на 750 Вт и батареей на 48 В, 15 А·ч. Он разгоняется до 45 км/ч на педалях и до 32 км/ч на ручке газа. Среди особенностей модели — NFC-разблокировка, передняя и задняя подвеска, а также масса около 31–32 кг. Цена — $1499.

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Aventon Soltera.2

Городская модель с мотором на 500 Вт, узкими покрышками и встроенной батареей на 360 Вт·ч. Велосипед едет до 32 км/ч, весит 21 кг и доступен в односкоростной и семискоростной версиях. Среди его особенностей — встроенные светильники и управление через приложение для смартфона. Цена — $1199.

Ride1Up Roadster V3

Легкий городской электровелосипед с мотором на 500 Вт, ременным или цепным приводом и тремя размерами рамы. Он разгоняется до 45 км/ч, весит 17,6 кг и оснащен съемной батареей на 360 Вт·ч. По версии Electrek, это один из лучших вариантов среди легких городских моделей. Цена — $1295.

Lectric XPeak2

Фэтбайк для поездок по пересеченной местности с мотором на 750 Вт и пиковыми 1 300 Вт. Максимальная скорость — 45 км/ч, батарея на 720 Вт·ч обеспечивает до 75 км хода на низкой мощности, а масса составляет 39,4 кг. Модель прошла усиленные тесты на прочность рамы и вилки. Цена — $1499.

Ride1Up Vorsa

Универсальный велосипед в стиле SUV с мотором на 750 Вт и крутящим моментом 95 Н·м. Он развивает 45 км/ч, проезжает 50–100 км и весит 29 кг. Велосипед получил амортизационную вилку, модульный задний багажник, полные крылья и интегрированный свет. Цена — $1495.

Velotric Discover 2

Городская и туристическая модель с мотором, выдающим до 1 100 Вт в пике. Скорость достигает 45 км/ч, запас хода на педалях — до 120 км, а батарея съемная и встроена в раму. Electrek отдельно выделяет в данной модели электровелосипеда 15 уровней ассистента, датчик крутящего момента, гидравлические тормоза и небольшую массу 28,5 кг. Цена — $1899.

Monarc Marker

Фэтбайк приключенческого формата с мотором Bafang на 750 Вт и пиковой мощностью 1 638 Вт. В комплекте две батареи суммарной емкостью 1 440 Вт·ч, запас хода до 130 км и масса 47,6 кг. Модель получила 5-летнюю гарантию и поддержку Apple FindMy. Цена — $1999.

Juiced Scrambler

Электровелосипед, похожий на мопед, с мотором на 750 Вт, батареей на 988 Вт·ч и скоростью до 45 км/ч. В версии с полной подвеской и в жесткой версии он весит 37,6–38,5 кг. Среди его особенностей — уличный формат и удобство для повседневной езды. Цена — $1899.

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Ride1Up TrailRush

Электрический горный велосипед с мотором Brose среднего привода, вилкой RockShox Judy Silver TK Air, покрышками Maxxis Minion и четырехпоршневыми тормозами Tektro Orion. Скорость — до 45 км/ч, масса — 25 кг, запас хода — 50–80 км. Electrek называет эту модель одной из самых удачных в бюджетном сегменте e-MTB. Цена — $2095.

Lectric One

Легкий городской велосипед с автоматической коробкой Pinion C1.6i и ременным приводом Gates. Он развивает 45 км/ч, весит 25 кг, а батарея может быть на 500 или 672 Вт·ч. Велосипед рассчитан на тех, кто хочет получить компоненты премиум-класса за заметно меньшие деньги. Цена — от $2399.

Ride1Up Prodigy V2

Городской электровелосипед с немецким мотором Brose, который развивает 90 Н·м и позволяет ехать до 45 км/ч. Он весит 26 кг, проезжает 50–80 км на одной зарядке и использует батарею емкостью 504 Вт·ч. В базовое оснащение входят гидравлические тормоза, свет, крылья, багажник и выбор между цепным и ременным приводом. Цена — $2395.

Priority Current Plus

Электровелосипед с центральным мотором, который выдает 140 Н·м крутящего момента, ременным приводом Gates и встроенными фонарями. Он разгоняется до 45 км/ч, проходит 64–120 км и весит 24 кг. В оснащение также входят съемный аккумулятор на 720 Вт·ч и выбор режима скорости. Цена — $3299.

Ride1Up CF Racer1

Карбоновый дорожный электровелосипед весом 12,9 кг. Он оснащен мотором на 250 Вт, батареей на 252 Вт·ч и едет до 45 км/ч на ассисте. Есть и версия для гравия, а сам велосипед Electrek выделяет как один из самых легких в подборке. Цена — $2295.

Ride1Up REVV1 FS

Электровелосипед с мотоциклетной посадкой и полной подвеской, мотором Bafang на 750 Вт и батареей на 1 040 Вт·ч. В базовом режиме он ограничен 32 км/ч, а после разблокировки развивает до 59,5 км/ч. Вес модели — 42 кг. Цена — $2395.

Tern Quick Haul

Грузовой велосипед с мотором Bosch в центральной части рамы, который помогает при повседневных поездках и перевозке вещей. Он едет до 32 км/ч, проходит до 96 км и весит 22,8 кг. Модель подходит для семейных поездок и поездок по городу на каждый день. Цена — $2999.

Ariel Rider X-Class

Быстрый электровелосипед с мотоциклетной посадкой, мотором на 1 000 Вт и пиковыми 2 000 Вт. Он разгоняется до 58 км/ч, весит 36 кг и использует батарею на 936 Вт·ч. Модель получила 20-дюймовые колеса, двойную подвеску и мощные тормоза. Цена — $2399.

Xtracycle Hopper

Грузовой велосипед с мотором на 750 Вт, батареей 720 Вт·ч и скоростью до 45 км/ч. Запас хода зависит от режима и составляет 32–80 км, а масса — 38,5 кг. По версии Electrek, это удобный вариант для перевозки детей и повседневных хозяйственных задач. Цена — $2499.

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Tern HSD

Компактный грузовой электровелосипед с мотором Bosch, 20-дюймовыми колесами и возможностью парковки в вертикальном положении. Он разгоняется до 32 км/ч, проходит 42–110 км и весит 25,4 кг. Велосипед удобно использовать для перевозки ребенка, покупок и других повседневных задач в городе. Цена — $4299.

CSC FT1000MD

Мощный фэтбайк с мотором Bafang M620 Ultra на 1 000 Вт и пиковыми значениями выше этого уровня. Скорость при разблокировке достигает 54 км/ч, батарея — 768 Вт·ч, масса — 34 кг. Среди его особенностей — высокая тяга, мощные тормоза и конструкция, рассчитанная на поездки по бездорожью и дорогам с неровным покрытием. Цена — $3299.

Ariel Rider Grizzly

Двухмоторный электровелосипед с суммарной пиковой мощностью до 3,7 кВт. Он разгоняется до 58 км/ч, может проехать до 120 км и весит 47,6 кг. У него две батареи, полная подвеска и посадка в мотоциклетном стиле. Цена — $3299.

Priority Skyline

Универсальная городская модель с автоматической 12-скоростной коробкой Pinion, ременным приводом и мотором на 750 Вт. Максимальная скорость — 45 км/ч, запас хода — до 96 км, вес — 30,8 кг. В комплект входят багажник, крылья и встроенные светодиодные фонари. Цена — $3999.

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GoCycle G4i+

Премиальный складной электровелосипед от GoCycle, созданный бывшим инженером McLaren. Модель выделяется легкой и сложной инженерией: у нее карбоновые элементы, односторонние колеса, закрытая трансмиссия, необычная подвеска и фирменная рулевая панель с точечной LED-индикацией в стиле F1. Велосипед оснащен мотором на 500 Вт, проезжает до 80 км, весит 16,9 кг и стоит $6999.

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FREY EX Pro

Мощный полноподвесный горный электровелосипед для агрессивного бездорожья и длинных поездок. Он оснащен мотором Bafang Ultra M620 с пиковой мощностью до 1,5 кВт и тягой 160 Н·м, а в тестах Electrek разгонялся до 59 км/ч. У модели двойная батарея общей емкостью 1 344 Вт·ч, алюминиевая рама, продвинутая подвеска RockShox и мощные гидравлические тормоза Magura. Вес — 34 кг, цена — $5580.

Tern GSD

Флагманский грузовой электровелосипед Tern, созданный для повседневных городских задач и перевозки тяжелых грузов. Он оснащен мотором Bosch Cargo Line, продуманной системой креплений и богатой комплектацией, а по отзывам и обзорам его рассматривают как одну из самых практичных альтернатив автомобилю в городе. Велосипед едет до 32 км/ч, способен проходить до 85 км и весит 33,6 кг. Цена — $5399.

Совет редакции Electrek

В Electrek отдельно называют Lectric XP LITE 2.0 лучшим бюджетным вариантом, а Dreame L50 Ultra CE — лучшим выбором в целом для тех, кто готов заплатить больше за максимум возможностей. При регулярной чистке и замене расходников электровелосипеды такого класса обычно служат много лет, но итоговый срок зависит от нагрузки, условий езды и ухода за батареей и трансмиссией.

* Все фото: Electrek