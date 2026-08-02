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kefirNET
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
Сама акустическая система была анонсирована ранее...
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Компания Edifier расширила палитру ранее выпущенной полочной акустики AIRPULSE A200T, добавив синее исполнение корпуса. Технически модель полностью повторяет оригинальную версию, спроектированную при участии инженера Фила Джонса (Phil Jones). За воспроизведение высоких частот отвечает рупорный ленточный ВЧ-динамик с совмещенными диффузором и звуковой катушкой. За средне-низкочастотный диапазон отвечает 5,25-дюймовый длинноходный излучатель с алюминиевой мембраной.

Источник изображения: Edifier

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Усилительный тракт построен на цифровых микросхемах TAS5754M с пополосным усилением: 10 Вт на канал для ВЧ и по 55 Вт на канал для СЧ/НЧ. Встроенный процессор Hybrid-Flow DSP производит апскейлинг цифрового сигнала до 216 кГц для подавления предколебаний (pre-ringing).

Акустика оснащена модулем Bluetooth 5.1 с поддержкой кодека aptX HD (битрейт до 576 кбит/с, 24 бит / 192 кГц), а также встроенным фонокорректором типа MM для прямого подключения виниловых проигрывателей. Набор интерфейсов включает оптический, коаксиальный и линейный (RCA) входы, а также отдельный выход Sub Out на активный сабвуфер.

Рекомендованная розничная цена синей версии AIRPULSE A200T в Китае составляет 4980 юаней(~$735).

#звук #колонки #edifier #акустические системы #airpulse a200t
Источник: ithome.com
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