Решениями компании пользуются более двух миллионов корпоративных клиентов

Компания OpenAI объявила, что число активных пользователей её сервисов превысило 1 миллиард, а корпоративными ИИ-решениями компании уже пользуются более двух миллионов корпоративных клиентов. Как сообщает The Wall Street Journal, столь стремительный рост произошел вскоре после масштабного снижения цен на несколько ключевых моделей. Источник изображения: ChatGPT Стоимость модели GPT-5.6 Luna была сокращена на 80%, а GPT-5.6 Terra – на 20%. В OpenAI заявили, что удешевление вычислений делает ИИ доступнее для бизнеса и разработчиков, стимулирует появление новых сценариев использования и обеспечивает компании больше обратной связи для совершенствования следующих поколений моделей.

Несмотря на рекордный рост аудитории, ценовая стратегия создает дополнительное давление на финансовые показатели OpenAI. Компания продолжает инвестировать миллиарды долларов в разработку новых моделей и расширение вычислительной инфраструктуры, поэтому снижение тарифов может временно сократить прибыльность бизнеса. Однако руководство рассчитывает, что увеличение числа пользователей и корпоративных клиентов компенсирует потери за счет роста общего объема потребления ИИ-сервисов.

Генеральный директор Сэм Альтман ранее признавал, что высокая стоимость использования моделей стала одним из главных препятствий для корпоративных заказчиков, поэтому снижение цен рассматривается как долгосрочная инвестиция в расширение экосистемы OpenAI и укрепление позиций компании на фоне усиливающейся конкуренции.