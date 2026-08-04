Иногда бывает такое, что фильм заканчивается, однако мир вокруг него продолжает жить в голове зрителя. Не из-за клиффхэнгера, а из-за масштаба. Хочется даже не столько узнать, что будет дальше, сколько просто ещё немного побыть внутри этой вселенной. В прошлой статье «5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей» мы говорили о фильмах, где финал буквально кричал: «Ждём вторую часть!». Здесь же совсем другая история. Данные картины не бросали зрителю прямых обещаний, но оставили настолько плотный, фактурный мир, что он будто сам просится на новые сюжеты.

Такие фильмы часто запоминаются не одной сценой, а атмосферой: стилем, интонацией, сочетанием деталей, которые складываются в свой собственный язык. И даже если концовка выглядит завершённой, остаётся чувство, что здесь можно рассказать ещё много историй, просто уже в другом ритме и с другими героями. Именно такие ленты и попали во вторую часть подборки.

«Славные парни»

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Взаимоотношения между Райаном Гослингом и Расселом Кроу в этом фильме — это нечто особенное. Даже самые обыденные сцены хочется пересматривать снова и снова. Они не просто играют напарников, они создают свой собственный жанр. При этом многие из самых смешных реплик вообще не были прописаны в сценарии: Гослинг и Кроу настолько хорошо сработались, что Шейн Блэк позволял им импровизировать прямо на площадке. Именно эта спонтанность и сделала их дуэт таким естественным.

Фильм провалился в прокате не из-за качества, а из-за неудачного соседства с другими релизами — и этот факт до сих пор звучит как злая ирония. Режиссёр не раз говорил, что у него есть идеи для новых историй, и от этого особенно обидно: потенциал был, а шанса не дали.

«Агенты А.Н.К.Л.»

Стиль 60-х, искрометные диалоги и дуэт, который хочется видеть снова и снова: американский плейбой и советский оперативник, которые сначала не могут друг друга терпеть, а потом становятся идеальной командой. Финал буквально подводит к продолжению: герои только что сформировали международную команду U.N.C.L.E. Но студия так и не решилась на второй шаг, и мы до сих пор остаёмся с ощущением, что этот мир мог бы жить и развиваться.

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Визуально фильм держится на контрасте: для Ильи Курякина подобрали грубоватые, но элегантные вещи, подчёркивающие его советское прошлое, а для Наполеона Соло — идеально сидящие костюмы, похожие на униформу джентльмена-шпиона. Этот контраст стал одной из главных фишек ленты и сразу задаёт нужную интонацию.

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Да, эту ветку киновселенной официально закрыли, но осадок остался. Взаимоотношения Эндрю Гарфилда и Эммы Стоун были настолько сильными, что даже трагический финал не смог её перекрыть. Студия планировала целую линейку фильмов — триквел, «Зловещую шестёрку», спин-офф про Венома. Но после утечки данных стратегия изменилась, и всё наследие Гарфилда стёрли. И хотя история закрыта, фанаты до сих пор вспоминают этот фильм как тот самый «Паук», который мог бы стать чем‑то большим.

Особенно сильно в этой картине на многих зрителей действует сцена гибели Гвен Стейси: режиссёр намеренно почти отказался от музыки, оставив только звуки города и дыхание Питера. Именно эта тишина делает момент одним из самых эмоционально тяжёлых в супергеройском кино.

«Ван Хельсинг»

Пафосный, масштабный и очень стильный. Этот фильм будто специально снимали как первую часть большой киновселенной монстров. Хью Джекман в кожаном плаще, битвы с оборотнями и вампирами и финал, который оставлял пространство для раскрытия тайн прошлого героя. Студия Universal мечтала сделать его центральной фигурой своей франшизы, но сборы и отзывы не оправдали ожиданий. И всё же этот шарм со временем только вырос: иногда старые блокбастеры становятся только интереснее, когда понимаешь, какой потенциал в них был заложен.

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Кстати, пугающий образ оборотня в фильме — это не только графика. Значительную часть трансформации делали с помощью сложного грима и механических элементов, и каждый раз Хью Джекману приходилось по несколько часов терпеливо проходить через эту подготовку. Именно «аналоговый» подход и сделал монстра таким внушительным.

«Бегущий по лезвию 2049»

Редкий случай, когда сиквел сам по себе стал шедевром, но мир вокруг него всё равно кажется слишком большим, чтобы остановиться на одном фильме. Визуальный стиль, философские идеи и сюжетные линии, которые можно развивать на протяжении многих лет — всё это делает вселенную «Бегущего» невероятно притягательной. Концовка не ставит точку, а скорее открывает новые двери, и остаётся чувство, что здесь точно есть о чём рассказать ещё.

Интересный момент, что значительная часть декораций была построена в натуральную величину. Дени Вильнёв принципиально избегал «зелёного экрана» везде, где это было возможно. Поэтому футуристический Лос-Анджелес выглядит не как просто интересная картинка, а как осязаемое место, в котором хочется задержаться подольше.

Вместо заключения

Все эти фильмы не пытаются громко звать к продолжению — они просто оставляют после себя такое ощущение, что в их мире ещё столько всего можно рассказать. И пусть продолжения пока нет, сами эти картины продолжают жить: их пересматривают, обсуждают, ищут намёки в старых кадрах. А значит, надежда на сиквел всё-таки не совсем напрасна. Ведь пока о фильме помнят, он ещё не закончен.