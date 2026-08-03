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10 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4

Вспоминаем лучшие шутеры с отличным сюжетом, в которых не заблудишься, на прохождение не понадобится много времени.
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Начав писать цикл блогов про линейные шутеры с захватывающим сюжетом, я думал, что хороших игр этого жанра наберется на пару блогов, а вот уже пишу четвертую часть. А это значит, что в них рассказано уже про 48 шутеров, среди которых вы наверняка найдете себе игру по душе. Тем более, что жанр шутера в наше время стал гораздо шире, чем в те годы, когда мы играли в Doom II: Hell on Earth и Quake II.

Изображение: Titanfall 2

Он вбирает в себя удачные идеи из хорроров, адвенчур и RPG или roguelike-элементы. Да еще и в каждом втором шутере разработчики обязательно добавляют стелс-миссии, чтобы игрок отвлекся от бесконечной стрельбы. И начать этот блог я хочу с рассказа про шутер из серии игр Dead Space, который идеально вобрал в себя элементы хоррор-игр и пугает сильнее, чем большинство «ужастиков».

Dead Space 2

Изображение: Dead Space 2

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Если первая часть Dead Space была довольно нетороплива и напоминала игры серии Resident Evil, то во второй части, вышедшей в 2011 году, разработчики добавили динамики, и игра просто преобразилась. Теперь бороться с монстрами не только страшно, но еще очень и азартно. Мы вновь оказываемся в удушающей атмосфере космической станции «Ишимура», где некроморфы, чудовищные существа, порождённые зловещим артефактом, превращают каждый коридор в смертельную ловушку.

В отличие от многих шутеров, здесь выживание строится не на грубой силе, а на тактике: патроны и аптечки приходится расходовать с умом, а против врагов эффективнее всего работает расчленение — отсечение конечностей лишает их подвижности. Психологическое напряжение усиливается галлюцинациями, которые размывают границу между реальностью и безумием, а звуковое оформление и визуальные детали мастерски поддерживают гнетущее ощущение безысходности.

Игра искусно балансирует между хоррором и динамичным экшеном, заставляя нас чувствовать себя уязвимым и одиноким в жутком холодном космосе. Я, кстати, прошел ее уже два раза, и мне она нравится гораздо больше первой части. Ремейка для Dead Space 2 пока не выпустили, но графика в игре довольно неплоха и даже в 2026 году не режет глаз.

RoboCop: Rogue City

Изображение: RoboCop: Rogue City

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Шутер 2023 года RoboCop: Rogue City переносит нас в мрачный альтернативный Детройт, где Робокоп становится последней надеждой города на порядок среди тотального разгула преступности. Нам предстоит не просто стрелять, а действовать как настоящий полицейский: применять силовые приёмы, проводить задержания и принимать решения, влияющие на репутацию героя и ход сюжета.

Кибернетические модули Робокопа можно прокачивать, как в заправской RPG, открывая новые тактические возможности — от усиленной брони до продвинутых систем наведения. Нуарная эстетика киберпанка подчёркивается не только мрачным визуалом, но и моральными дилеммами, и порой приходится выбирать между буквой закона и справедливостью. Атмосфера культовых фильмов здесь не просто цитируется — она становится основой геймплея, но в идеальном виде, очищенном от устаревших, воспринимаемых сегодня наивными элементов и приемов.

Titanfall 2

Изображение: Titanfall 2

Titanfall 2 — это эталон динамичного шутера, где темп и масштаб боя постоянно меняются за счёт перехода между режимами «пилот» и «титан». Пилоты полагаются на паркур, скорость и ловкость, мгновенно перемещаясь по многоуровневым аренам, а в «титанах» игрок ощущает мощь тяжёлой боевой машины, способной менять ход сражения. Кампания игры выделяется изобретательными механиками: один из самых запоминающихся эпизодов строится на манипуляции временем, когда нужно синхронизировать действия в разных временных отрезках для решения головоломок.

В результате Titanfall 2 дарит ощущение непрерывного движения и тактической глубины, редко встречающейся в жанре шутеров. Да и то, что на ПК очень немного интересных игр про управление «мехами», делает Titanfall 2 игрой, которую нельзя пропускать. Игре стукнуло уже 10 лет, но ее графика все еще радует глаз.

Quantum Break

Изображение: Quantum Break

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Quantum Break, шутер 2016 года, объединяет игровой процесс и телесериал в единую сюжетную конструкцию: решения, принимаемые нами, напрямую влияют на повороты истории в эпизодах, стилизованных под настоящее ТВ‑шоу. Главный герой Джек Джойс владеет способностью управлять временем — он может замедлять его, создавать временные щиты или даже «перематывать» отдельные неудачные моменты, чтобы изменить исход схватки.

Визуальные эффекты подчёркивают природу этих способностей: застывшие капли воды, искрящиеся контуры объектов и искажённое пространство создают эффект присутствия в эпицентре временной аномалии. Сочетание кинематографичного сюжета и экшена делает Quantum Break уникальным гибридом, где мы не просто наблюдаем историю, а создаем её. Это была одна из самых необычных игр 2016 года, и еще до эпохи появления «RTX»-технологий картинка в ней была просто потрясающая.

Returnal

Изображение: Returnal

Returnal — это напряжённый шутер, вышедший в 2021 году и удачно использующий элементы roguelike, где каждое прохождение становится новым испытанием благодаря процедурной генерации локаций и перманентной смерти. Селена, астронавт, застрявшая во временной петле на враждебной планете, вынуждена раз за разом исследовать неизведанные зоны, сражаться с инопланетными существами и собирать артефакты, меняющие её способности и стиль боя.

Психоделическая эстетика и тревожная атмосфера подчёркивают изоляцию героини и абсурдность её положения, где знакомые места постоянно меняются, а враги становятся всё опаснее. Высокий темп сражений сочетается с необходимостью анализировать тактику противников и грамотно распределять ресурсы, ведь любая ошибка может стоить нового цикла. За последние пять лет roguelike механики все чаще применяются в шутерах, но именно в Returnal разработчики использовали их очень грамотно, не раздражая игрока.

Painkiller

Изображение: Painkiller

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Painkiller — это олдскульный бескомпромиссный шутер 2004 года, где Дэниел Гарнер прорывается сквозь бесконечные орды демонов, чтобы найти путь к искуплению. Локации варьируются от готических соборов и кладбищ до инфернальных пустошей, каждая из которых наполнена мрачной эстетикой и ощущением обречённости. Арсенал оружия продуман так, чтобы каждая пушка была не просто средством уничтожения, а инструментом зрелищного боя.

Электрошокер поражает сразу нескольких врагов, а череполом расправляется с противниками в ближнем бою с особой жестокостью. Высокая плотность врагов заставляет нас постоянно двигаться и комбинировать тактики, а мрачная атмосфера и эпичные сражения делают Painkiller эталоном «чистого» шутера без лишних усложнений. Несмотря на то, что игре уже 22 года, выглядит она все еще довольно неплохо.

DOOM (2016)

Изображение: DOOM (2016)

DOOM, вышедший в 2016 году — это удачное возвращение к истокам жанра, бешеный темп игры, минимум укрытий и максимум агрессии и адреналина. Палач Рока проносится сквозь адские декорации, истребляя орды демонов с помощью внушительного арсенала, от двустволки до BFG. Система «glory kills» поощряет рискованный ближний бой — добивания монстров не только выглядят эффектно, но еще и восстанавливают здоровье, заставляя нас балансировать между опасностью и выгодой. Саундтрек Мика Гордона усиливает адреналиновый драйв — тяжёлые риффы и индустриальные звуки создают ощущение неукротимой мощи и динамики.

Дизайн уровней построен так, чтобы мы всегда чувствовали себя в центре хаоса, а враги атакуют волнами, проверяя реакцию и умение комбинировать оружие. DOOM — это эталон современного шутера, где выживание зависит от напора и скорости. Несмотря на то, что игре уже исполнилось 10 лет, она все еще великолепно выглядит в плане дизайна и графики, и не перегружена лишними элементами геймплея, как последующие части.

Serious Sam: The First Encounter

Изображение: Serious Sam: The First Encounter

Serious Sam: The First Encounter — это гимн «чистому» экшену, где адреналин, рефлексы и динамика возведены в абсолют. Серьёзный Сэм противостоит ордам пришельцев в декорациях Древнего Египта, и на экране одновременно могут появляться сотни врагов, создавая ощущение настоящего апокалипсиса. Наш обширный арсенал — от двустволки и ракетницы до легендарной пушки — позволяет эффектно расправляться с противниками, а отсутствие необходимости прятаться за укрытиями делает геймплей предельно прямолинейным и агрессивным.

Юмор и самоирония добавляют проекту особый шарм, а гиперболизированная динамика и зрелищные сражения сделали Serious Sam культовым среди поклонников жанра. Игра вышла в 2001 году, и в этой подборке она самая старая, так что «ньюфагам» лучше знакомиться с ней в виде переиздания Serious Sam HD: The First Encounter 2009 года. Но я обычно запускаю оригинальную версию, она дает отличный заряд ностальгии, а бешеный геймплей позволяет на пару часов полностью отключиться от внешнего мира.

Call of Duty: Infinite Warfare

Изображение: Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare, вышедшая в 2016 году, переносит серию в футуристический космос, где сражения разворачиваются не только на поверхности планет, но и на орбитах, внутри станций и в открытом космосе. Мы управляем капитаном Рейесом, участвуя в масштабных космических боях на истребителях и наземных штурмах с использованием высокотехнологичного оружия и реактивных ранцев.

Тактические возможности отрядов и слаженность действий становятся ключевыми: успех зависит от координации с напарниками и грамотного применения гаджетов. Дизайн миссий сочетает зрелищность и разнообразие: от узких коридоров кораблей до открытых пространств космоса. Запустив Call of Duty: Infinite Warfare, я был в хорошем смысле шокирован масштабом действий и сюжетом и буквально сидел с открытым ртом первые пару часов. С играми этой франшизы такое со мной было только после первого запуска Call of Duty в 2003 году.

Wolfenstein II: The New Colossus

Изображение: Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus, вышедшая в 2017 году, будет последней игрой серии Wolfenstein в подборке, так как следующая — Wolfenstein: Youngblood — повернула куда-то совсем не туда и не стоит вашего внимания. Игра погружает нас в альтернативную реальность, где немцы одержали победу во Второй мировой войне и установили тоталитарный режим по всему миру. Би Джей Бласковиц, несмотря на тяжёлые ранения, возглавляет сопротивление, бросая вызов угнетателям. Прокачка оружия и тактическое использование окружения позволяют адаптироваться к разным типам противников, а штурм укреплённых баз требует продуманного подхода. В игре много харизматичных персонажей, а эмоциональные сцены усиливают драматизм сюжета.

Medal of Honor: Warfighter

Изображение: Medal of Honor: Warfighter

Medal of Honor: Warfighter, шутер, вышедший в 2012 году, делает ставку на реализм и достоверность современных боевых операций, показывая работу спецподразделений в горячих точках планеты. Акцент смещён с абстрактного героизма на слаженность команды и тактическую координацию — успех миссии зависит от взаимодействия с напарниками, грамотного распределения ролей и продуманного штурма.

Детализированная баллистика, реалистичная отдача оружия и внимание к экипировке бойцов создают ощущение полного погружения в игру. Миссии охватывают разные регионы и сценарии — от городских засад до операций в горной местности, и требуют от нас не только меткости, но и умения анализировать обстановку. Medal of Honor: Warfighter — это практически последняя игра во франшизе Medal of Honor, так как Medal of Honor: Above and Beyond в 2022 году была выпущена только для VR-устройств, и очень жаль, что мы потеряли такого конкурента играм серии Call of Duty.

TimeShift

Изображение: TimeShift

TimeShift, шутер, вышедший в 2007 году, предлагает уникальную механику управления временем: мы используем специальный костюм, позволяющий замедлять, останавливать или даже перематывать время назад. Эта способность становится основой как для боёв, так и для головоломок — можно обезвредить врага, остановив его на лету, или изменить траекторию летящего снаряда, чтобы использовать его против противника.

Антиутопический сеттинг и эксперименты с временными парадоксами создают напряжённую атмосферу, где реальность постоянно искажается. Геймплей поощряет изобретательность — победа зависит не только от меткости, но и от умения грамотно использовать временные эффекты. TimeShift — это редкий пример шутера на ПК, в котором механика времени становится полноценным тактическим инструментом, таких игр выходило совсем немного.

Итоги

Как видите, можно найти немало шутеров, не использующих открытый мир, и способных увлечь вас на пару-тройку дней, а то и больше. Кстати, самая требовательная игра в этой подборке — Returnal. Чтобы играть в нее с комфортом, нужна хотя бы видеокарта GeForce RTX 5050. Но, глядя на то, как подорожали видеокарты от Nvidia, подойдут и альтернативы — Intel Arc B570, Arc B580 или Radeon RX 7600. А вообще, глядя на то, как растут цены на видеокарты, а за пару месяцев они подскочили процентов на 20–30, тем геймерам, что отложили апгрейд на это лето, хорошо бы поторопиться и купить хотя бы GeForce RTX 5060 или Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. А лучше — GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9070 XT, которых хватит для игр еще лет на пять, даже в разрешении 1440p. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром

Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD – 5 полезных советов

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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