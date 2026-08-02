Проблеме подвержены модели с китайской прошивкой.

Целый ряд обладателей смартфонов от таких крупных производителей, как Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo, жалуются на проблемы при оплате бесконтактным способом через Google Pay, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin/Google

Сообщается, что владельцы смартфонов, приобретённых в Китае, столкнулись с невозможностью совершить оплату посредством NFC, хотя ранее Google Pay работал без нареканий. Как удалось выяснить, проблеме подвержены только модели с китайской прошивкой, тогда как глобальные версии, судя по всему, вне зоны риска.

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Эксперт MarvinFS обнаружил в журнале Google Play Services строчки, указывающие на блокировку службы «Tap to Pay» в том случае, если в процессе бесконтактного платежа была обнаружена китайская версия прошивки. Специалист отмечает, что это объясняет штатную работу Wallet в Android, тогда как бесконтактный способ оплаты блокируется.

Журналист издания подтвердил наличие проблемы на своём китайском Vivo X200 Ultra, не сумев совершить бесконтактный платёж, хотя буквально вчера данный метод ещё работал. Под ударом оказались владельцы ряда моделей Xiaomi, Vivo, OnePlus и Oppo, хотя в будущем этот список может пополниться. О проблемах сообщают пользователи не только из Китая, но также из Европы и других регионов.

В качестве временного решения рекомендуется откат к более ранней версии Google Play Services или использование альтернативных кошельков в качестве средства оплаты по умолчанию. На текущий момент представители Google не дают каких-либо объяснений.