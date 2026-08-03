В холмах над Макомером, в сардинской провинции Нуоро, исследователи нашли гробницу гигантов. Об этом сообщило Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов столичного города Кальяри и провинций Ористано и Южная Сардиния.
Находка была сделана в процессе раскопок и реставрации на территории археологического памятника Каррарцу Иддиа. Гробница на протяжении многих лет была скрыта под густой растительностью. Она сохранила погребальную камеру и характерную для подобных объектов полукруглую экседру. Найденная гробница служит очередным свидетельством погребальных обычаев нурагической цивилизации.
Гробницы гигантов представляют собой одни из наиболее узнаваемых сооружений нурагической Сардинии, датированные примерно 1800 годом до н. э. В данном случае гробница находится на южном склоне Красту Литту, примерно на высоте 740 м над уровнем моря. Это место занимает центральное место в сети нурагических поселений на Сардинии. Монумент был возведён из трахитовых блоков, а погребальная камера разделена на два уровня у входа, что встречается лишь у нескольких гробниц гигантов. Найденная внутри керамика указывает на человеческую деятельность на ранних этапах нурагической цивилизации.
В дальнейшем исследователи надеются узнать больше о строительстве гробниц и об изменении погребальных практик со временем.