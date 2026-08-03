Исследователи обнаружили в Сардинии древнее захоронение, раскрывающее детали ритуалов ранней цивилизации

В холмах над Макомером, в сардинской провинции Нуоро, исследователи нашли гробницу гигантов. Об этом сообщило Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов столичного города Кальяри и провинций Ористано и Южная Сардиния.

Изображение: Управление археологии, изобразительного искусства и ландшафта Кальяри, Ористано и Южной Сардинии

Находка была сделана в процессе раскопок и реставрации на территории археологического памятника Каррарцу Иддиа. Гробница на протяжении многих лет была скрыта под густой растительностью. Она сохранила погребальную камеру и характерную для подобных объектов полукруглую экседру. Найденная гробница служит очередным свидетельством погребальных обычаев нурагической цивилизации.

Изображение: Управление археологии, изобразительного искусства и ландшафта Кальяри, Ористано и Южной Сардинии

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Гробницы гигантов представляют собой одни из наиболее узнаваемых сооружений нурагической Сардинии, датированные примерно 1800 годом до н. э. В данном случае гробница находится на южном склоне Красту Литту, примерно на высоте 740 м над уровнем моря. Это место занимает центральное место в сети нурагических поселений на Сардинии. Монумент был возведён из трахитовых блоков, а погребальная камера разделена на два уровня у входа, что встречается лишь у нескольких гробниц гигантов. Найденная внутри керамика указывает на человеческую деятельность на ранних этапах нурагической цивилизации.

Изображение: Управление археологии, изобразительного искусства и ландшафта Кальяри, Ористано и Южной Сардинии

В дальнейшем исследователи надеются узнать больше о строительстве гробниц и об изменении погребальных практик со временем.