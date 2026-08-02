Находка была сделана у греческого острова Андрос в Эгейском море

Греческие подводные археологи сделали у берегов острова Андрос открытие в виде груза древнего торгового судна. Место кораблекрушения вошло в число наиболее богатых затонувших кораблей поздней классической эпохи среди тех, которые за последнее время находили в Эгейском море.

Изображение: Министерство культуры Греции

Обломки нашли на глубине 39–44 м, а среди них обнаружено от 600 до 650 амфор. Судя по керамике, кораблекрушение случилось в конце V или начале IV века до н. э., более 2 300 лет назад.

Изображение: Министерство культуры Греции

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Остроконечные амфоры представляют собой контейнеры для морских перевозок. Выделены три типа: амфоры из Менде, другие, связанные с Пепаретосом, и третья группа, известная как тип Солоха 2. Менде представлял собой крупный торговый центр на полуострове Кассандра в северной части Эгейского моря. Пепаретос находился на территории современного острова Скопелос. Что касается типа Солоха 2, этот термин может относиться к форме, а не к населённому пункту.

Изображение: Министерство культуры Греции

Наличие разных типов может говорить о том, что груз собирали по частям на разных остановках. Кроме амфор, археологи нашли фрагмент свинцового якорного стержня и несколько камней, которые могли служить балластом. Эти артефакты могут дать сведения о конструкции корабля, его грузоподъёмности и о том, как именно он оказался на морском дне.