Ученые наблюдали чрезвычайно редкое явление: сверхмассивная черная дыра, расположенная более чем в 30 000 световых годах от центра своей галактики, разорвала и поглотила звезду.

В конце 2025 года ученые обнаружили необычайно яркую вспышку из галактики, расположенной примерно в 750 миллионах световых лет от Земли. Первоначальный анализ показал, что источник света находится далеко от центра галактики.

Фото: НАСА

Идентификация была произведена алгоритмом искусственного интеллекта, который распознал характерные признаки события приливного разрушения (TDE). Это событие происходит, когда звезда приближается к черной дыре настолько близко, что разница в гравитационной силе между ее ближней и дальней сторонами буквально растягивает и разрывает ее. Затем вещество звезды начинает вращаться вокруг черной дыры, создавая нагретый аккреционный диск, который излучает огромное количество радиации.

В последующие месяцы наблюдаемая вспышка становилась все сильнее, особенно в ультрафиолетовом диапазоне. В какой-то момент она светила ярче всей галактики, в которой находилась. На пике яркость явления достигла уровня, эквивалентного примерно 10 миллиардам Солнц.

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Обсерватория SOAR в Чили проанализировала световой спектр, обнаружив характерные следы звездного разрушения. Однако ключевую роль сыграла космическая обсерватория Swift, поскольку она могла проводить наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне — длине волны, недоступной для большинства наземных телескопов.

Прибор UVOT измерил температуру источника, которая составила около 30 000 °C. Объединение данных из нескольких обсерваторий подтвердило, что астрономы действительно наблюдали приливное разрушение.

Анализ показывает, что причиной этого события была сверхмассивная черная дыра с массой примерно в миллион раз большей, чем у Солнца.

Это важная информация, поскольку только достаточно массивные черные дыры способны вызывать наблюдаемые события приливного разрушения. Меньшие объекты не создают гравитационных взаимодействий, достаточно сильных для того, чтобы вызвать такой процесс.

Изучаемая в настоящее время чёрная дыра находится на расстоянии более 30 000 световых лет от ядра своей галактики. Такое огромное расстояние означает, что у объекта должна была быть очень бурная история.