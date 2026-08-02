В конце 2025 года ученые обнаружили необычайно яркую вспышку из галактики, расположенной примерно в 750 миллионах световых лет от Земли. Первоначальный анализ показал, что источник света находится далеко от центра галактики.
Идентификация была произведена алгоритмом искусственного интеллекта, который распознал характерные признаки события приливного разрушения (TDE). Это событие происходит, когда звезда приближается к черной дыре настолько близко, что разница в гравитационной силе между ее ближней и дальней сторонами буквально растягивает и разрывает ее. Затем вещество звезды начинает вращаться вокруг черной дыры, создавая нагретый аккреционный диск, который излучает огромное количество радиации.
В последующие месяцы наблюдаемая вспышка становилась все сильнее, особенно в ультрафиолетовом диапазоне. В какой-то момент она светила ярче всей галактики, в которой находилась. На пике яркость явления достигла уровня, эквивалентного примерно 10 миллиардам Солнц.
Обсерватория SOAR в Чили проанализировала световой спектр, обнаружив характерные следы звездного разрушения. Однако ключевую роль сыграла космическая обсерватория Swift, поскольку она могла проводить наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне — длине волны, недоступной для большинства наземных телескопов.
Прибор UVOT измерил температуру источника, которая составила около 30 000 °C. Объединение данных из нескольких обсерваторий подтвердило, что астрономы действительно наблюдали приливное разрушение.
Анализ показывает, что причиной этого события была сверхмассивная черная дыра с массой примерно в миллион раз большей, чем у Солнца.
Это важная информация, поскольку только достаточно массивные черные дыры способны вызывать наблюдаемые события приливного разрушения. Меньшие объекты не создают гравитационных взаимодействий, достаточно сильных для того, чтобы вызвать такой процесс.
Изучаемая в настоящее время чёрная дыра находится на расстоянии более 30 000 световых лет от ядра своей галактики. Такое огромное расстояние означает, что у объекта должна была быть очень бурная история.