Журналисты издания «Код.ру» провели эксперимент, в ходе которого пять нейросетей — ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Claude и «Алиса AI» получили задание собрать игровой компьютер стоимостью от 100 до 120 тысяч рублей с учётом текущих российских цен и дефицита на рынке памяти.

В рамках тестирования пяти популярных ИИ-систем журналисты «Код.ру» сформулировали идентичный запрос на сборку игрового ПК. Бюджет был ограничен 100–120 тысячами рублей, при этом учитывались реальные розничные цены в России и последствия кризиса на рынке оперативной памяти.

Изображение: Flux

«Алиса AI» (разработка компании «Яндекс») стала единственным участником, выбравшим платформу Intel. Предложенная конфигурация включала процессор Core i5-12400F, материнскую плату Asus Prime B660M-A WIFI D4, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5060, SSD Samsung 990 Pro объёмом 1 ТБ, блок питания DEEPCOOL GamerStorm PK600D и корпус Prime Box Warrior Z3. Стоимость сборки, по оценке нейросети, составила 116–118 тысяч рублей; журналисты оценили её примерно в 120 тысяч.

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Достоинством предложения названа адекватная оценка стоимости оперативной памяти — 25–27 тысяч рублей, тогда как ChatGPT и Gemini указали цены существенно ниже реальных. Также отмечено, что связка Core i5-12400F и RTX 5060 остаётся работоспособной для большинства игровых сценариев, хотя 8 ГБ видеопамяти могут ограничивать производительность в требовательных проектах при разрешении 1440p.

Среди недостатков — указание цены на SSD Samsung 990 Pro в 9 200 рублей, тогда как фактическая стоимость этого накопителя примерно вдвое выше. Кроме того, корпус Prime Box Warrior Z3, по данным журналистов, отсутствует в розничной продаже, что ставит под сомнение практическую реализуемость сборки.

Лучшей среди участников эксперимента признана конфигурация ChatGPT на базе AMD AM5 — она оценена как наиболее сбалансированная. DeepSeek и Gemini также предложили рабочие варианты, но с погрешностями в ценообразовании на память и накопители. Claude выбрал устаревшую платформу AM4 с DDR4, что является разумным решением в заданном бюджете, однако лишает систему перспектив апгрейда. Авторы эксперимента приходят к выводу, что ИИ-модели могут использоваться для первичного подбора комплектующих, однако финальные решения по ценам и доступности компонентов требуют ручной проверки.