Главный особенность GRMN Corolla — редкость: всего 730 машин на весь мир, так что купить её будет непросто даже при наличие денег.

Toyota Corolla в первую очередь ассоциируется с обычным автомобилем для повседневного использования. Однако новая GRMN Corolla – это ещё более экстремальная версия и без того очень быстрого спортивного пятидверного хэтчбека GR Corolla. В модельном ряду Toyota обозначение GRMN зарезервировано для самых изысканных и лимитированных моделей. Ранее, например, тиражом 500 экземпляров был выпущен спортивный компактный автомобиль GRMN Yaris.

Фото: Toyota

С точки зрения дизайна, GRMN имеет по-настоящему агрессивный вид. Автомобиль выделяется своими легкими коваными дисками, карбоновыми вставками и аэродинамическими элементами, наиболее заметным из которых является большое заднее антикрыло. В интерьере отсутствует заднее сиденье, которое было удалено для снижения веса.

Toyota внедрила, среди прочего, более жесткую и специфически настроенную подвеску, улучшила охлаждение двигателя. Также производитель установил шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 245/40 ZR18 – на 10 мм шире, чем у Corolla GR.

Фото: ToyotaВ механическом плане автомобиль основан на обычной Corolla GR. Установлен турбированный трехцилиндровый 1,6-литровый двигатель мощностью 304 л.с. с лишь незначительным увеличением крутящего момента – с 400 до 410 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через механическую коробку передач с использованием фирменной системы Toyota GR-Four.

Фото: Toyota

В США цены на GRMN Corolla начинаются от 64 360 долларов, или примерно 5,1 млн рублей. Это более чем на 20 000 долларов дороже, чем обычная GR Corolla. Toyota позиционирует новинку не как «более мощную Corolla», а как коллекционную модель для энтузиастов, выпущенную ограниченной серией в 730 экземпляров и ориентированную исключительно на производительность.