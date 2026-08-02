Видеоадаптеры Nvidia заняли весь топ-10.

В начале августа представители игровой площадки Steam опубликовали свежий отчёт за июль текущего года, проливающий свет на оборудование, используемое геймерами сервиса, в том числе популярные модели видеокарт.

Источник фото: Nvidia

В новом рейтинге популярности вновь сменился лидер — в июле первую строчку заняла GeForce RTX 3060, на долю которой пришлось 3,88 %, как и месяцем ранее. Мобильная GeForce RTX 4060 была смещена на вторую позицию — за месяц она утратила 0,38 %, добившись показателя 3,64 %. Замыкает тройку лидеров с активом 3,63 % (-0,02 %) десктопная GeForce RTX 4060.

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На четвёртом месте восседает GeForce RTX 5070, которой в июле отдало предпочтение 3,62 % (+0,33 %) участников платформы Steam, на пятой строчке расположилась GeForce RTX 3050, имеющая в своём активе 3,22 % (-0,01 %), а на шестой позиции с результатом 3,03 % (+0,22 %) разместилась десктопная GeForce RTX 5060.

Седьмую позицию завоевала GeForce GTX 1650, установленная в 2,61 % (-0,02 %) систем, на восьмой строчке оказалась GeForce RTX 5060 Ti, доля которой составила 2,4 % (+0,14 %), девятое место с показателем 2,36 % (-0,05 %) занимает GeForce RTX 4060 Ti, а замыкает топ-10 мобильная GeForce RTX 5060, имеющая 2,19 % (-0,29 %).

Наиболее популярными моделями среди геймеров Steam в июле стали видеокарты, оснащённые 16 ГБ VRAM, на долю которых приходится 25,9 % (+1,4 %), 8-ГБ видеоадаптеры с результатом 25,32 % (-0,32 %) упали на второе место, а на третьей позиции, как и месяцем ранее, находятся модели с 12 ГБ видеопамяти — им отдают предпочтение 12,88 % (-0,13 %) пользователей.