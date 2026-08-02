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Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения

Знаете, чем современная молодежь визуально отличается от той, что была лет тридцать назад? Нет, одежда тут не главное. Подумайте…
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Современный мир диктует свои правила поведения. Особенно это касается жителей больших городов, где ПДД (правила дорожного движения) очень важно соблюдать. Для вашей же безопасности. Естественно, что все потенциальные водители должны изучать ПДД для сдачи экзамена на право управления транспортом. А что насчет пешеходов? Кто их учит? Сдают ли они права на «пешеходство»?

В теории, в нашей стране, для этого существовал курс ОБЖ (так он ранее назывался), где до школьников должны были доводиться азы поведения человека, как пешехода в «среде дорожного движения». Делают ли такие уроки сейчас, я не знаю. Но результат вы можете отлично видеть на улицах своего родного города. И вот тут кроется отличие современной молодежи о той, что ходила по улицам тридцать и более лет назад. В те годы люди смотрели на дорогу, а не в смартфон. 

Изображение: Шедеврум

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Просто смартфонов не было, как явления! Да и наушники были не так распространены.

А ведь глаза и уши – важные каналы получения информации об окружающей обстановке. И как это важно в ракурсе ПДД!

Я часто гуляю в своем населенном пункте вдоль дороги. Она довольно занимательна своим расположением. «Географически» она проходит с края населенного пункта (с одной стороны еще частный сектор, а с другой – поле) и имеет хорошее дорожное покрытие (асфальт). Но формально, относится к населенному пункту, на что указывают дорожные знаки. Но практически каждая вторая машина едет с превышением скоростного лимита. Некоторые – даже очень превышают. И вот по этой дороге часто едут велосипедисты. В наушниках.

Изображение: Шедеврум

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Наверно, там музыка играет, иначе зачем одевать «уши»? Но что они слышат из нужного в дорожной ситуации? Ничего! Велосипедист также является членом дорожного движения. И тоже должен контролировать ситуацию на дороге. Но в наушниках человек не слышит приближающуюся машину. И где гарантия, что водитель автомобиля тебя заметил и принял к сведению твое движение? 

Самым «замечательным» случаем был школьник (примерно класса 7), который ехал на электросамокате в «капельках» в ушах и пялился в смартфон, который был закреплен на руле!

Изображение: Шедеврум

Кто ты, молодой Юлий Цезарь? Ты точно бессмертный? И почему твои родители не объяснили тебе, как надо вести себя на дороге? Почему водителю автомобиля запрещено пользоваться телефоном при движении (без «hands-free»), а «самокатчику» можно?

Человек на дороге должен не только сам соблюдать ПДД, но и постоянно контролировать ситуацию вокруг. Нельзя просто так, пялясь в смартфон переходить дорогу, пусть и по обозначенному пешеходному переходу! Неадекватов на дороге хватает. И нужно быть готовым к подобному развитию ситуации. Но глаза и уши заняты совершенно другими делами…

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Я уж молчу про соблюдение самих основ ПДД при движении по дороге. Включать поворотник на мопеде. Да вы что? Это ж не машина…

Недавно был свидетелем предаварийной ситуации. По узкой дороге ехал внедорожник. Включил поворотник и стал заворачивать влево на стоянку магазина. И тут его резко обгоняет оболтус на мопеде.

Изображение: Шедеврум

Разминулись буквально в паре десятков сантиметров. Ничего катастрофического при аварии бы не случилось, скорость внедорожника была очень малой. Но ушибы, помятое крыло могли быть обеспечены. Вина полностью на «водятле» мопеда. И это старшеклассник по виду. Деньги на мопед есть, даже шлем надел. А вот ПДД выучить не удосужился…

Я тоже в детстве ездил на велосипеде по дорогам. Причем населенный пункт был поболее нынешнего. Но как-то правила соблюдал. Даже обозначал рукой маневр поворота. А мог бы тоже послушать музыку в дороге на плейере (были такие, если знаете, кассетные). Но анализ дорожной ситуации всегда был в приоритете. И не только у меня, само собой. А сейчас…

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В общем, мораль сего опуса такова: когда вы ходите по вашему городу/поселку/селу, отложите смартфон в карман и снимите наушники. «Новости» Тик-Тока никуда от вас не денутся. А жизнь, она одна.

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