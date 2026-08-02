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Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
По его мнению, главным фактором стала не экология и не техническое устаревание, а смена собственника АвтоВАЗа. При этом на вторичном рынке «семёрка» остаётся одной из самых востребованных моделей: за 2025 год было перерегистрировано более 142 тысяч таких автомобилей.
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Официально АвтоВАЗ прекратил производство ВАЗ-2107 в 2012 году, объяснив это моральным устареванием конструкции и несоответствием экологическим нормам. Двигатель модели выдавал 74–82 л.с., а его выхлопы с трудом вписывались в стандарты Евро-1 и Евро-2, тогда как с 2008 года в России запрещён выпуск автомобилей ниже класса Евро-3. Однако Воробьёв считает, что экологические требования не были определяющим фактором: завод мог доработать мотор до Евро-4, как это было сделано с семейством «Самара», установив инжектор, катализатор и обновив электронный блок управления.

Изображение: ChatGPT

По мнению блогера, настоящая причина кроется в смене собственника. В 2012 году контроль над АвтоВАЗом перешёл к альянсу Renault-Nissan. Новые владельцы сделали ставку на современные модели: Renault Logan, Sandero, Duster и Nissan Almera, которые должны были занять нишу бюджетных автомобилей. Линии сборки «классики» были демонтированы, а часть оборудования продана за рубеж. На смену «семёрке» пришли Lada Vesta, Iskra и XRay, однако коммерчески успешной из них стала только Vesta. В самом АвтоВАЗе возвращение «классики» считают невозможным из-за устаревшей компоновки и отсутствия необходимых производственных мощностей.

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При этом «семёрка» продолжает удерживать высокие позиции на вторичном рынке. По данным агентства «Автостат», в 2025 году было продано 142,3 тысячи автомобилей этой модели, что сделало её самой популярной подержанной машиной в России. В первую очередь это связано с низкой ценой, дешевизной запчастей и простотой обслуживания — автомобили часто приобретают для обучения вождению или работы в доставке. Интересно, что производство ВАЗ-2107 сохраняется в Египте, где предприятие Lada-Египет продолжает сборку модели из российских машинокомплектов.

#россия #автоваз #nissan #renault #отечественный автопром #лада #отечественный автомобиль #ниссан #рено #ваз-2107
Источник: www1.ru
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