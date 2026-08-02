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Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
В разговоре с изданием «Свободная Пресса» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил перспективы строительства туннеля, соединяющего Сахалин с материком.
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Ожидается, что уже в 2027 году первый в мире водородный поезд будет курсировать на Сахалине, сообщает издание «Свободная Пресса» («СП»). Речь идет о пригородной электричке, но в перспективе аналогичные составы могут перевозить пассажиров и по другим не оборудованным контактной электросетью ж/д маршрутам. При этом, остров по сути отрезан от материка, и для полноценного развития железнодорожного транспорта необходим мост или туннель. В контексте развития водородного ж/д транспорта на Сахалине, профессор Михаил Блинкин затронул тему транспортного соединения острова с материком.
Изображение: нейросеть qwen

Из всех регионов Сахалин был выбран для тестирования технологий водородного ж/д транспорта. Однако Блинкин сомневается, что водородные поезда могут пойти дальше острова в ближайшей перспективе. По словам профессора, создание моста на Сахалин «не будет рекомендовать ни один разумный специалист по транспортному строительству». Причина в том, что там существует эффект «ледовой реки» — интенсивный и быстрый дрейф льдов под воздействием сильных ветров и течений. Опоры конструкций моста не выдержат эти нагрузки.

Блинкин считает, что целесообразнее возводить не мост, а «строить туннель в самом узком месте Татарского пролива». Как напоминает специалист, такой проект инициировал еще Сталин в 1950 году. Однако после трех лет работ стало понятно, что при существующих технологиях построить туннель невозможно. В настоящее время ситуация другая.

«Сейчас отечественное туннелестроение на очень высоком уровне, технически сделать туннель на Сахалин можно», — цитирует издание «СП» слова представителя ВШЭ.

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Блинкин пояснил, что в России строятся туннели в соответствии с двумя ключевыми параметрами. Во-первых, учитывается грузовая база объекта, то есть совокупность всех грузов, которые планируется перевозить через него за определенный период времени. На Сахалине сейчас грузы перевозятся с помощью танкеров. Проблем с доставкой продовольствия для жизнеобеспечения полумиллионного населения острова нет. Во-вторых, принимается во внимание спрос со стороны пассажиров — сейчас он не очень большой.

В данный момент, как считает профессор, сложно говорить об окупаемости такого масштабного проекта, однако туннель может стать важным логистическим объектом в случае налаживания стратегических отношений с Японией.

#транспорт #поезда #мост #сахалин #водородный поезд #туннель
Источник: svpressa.ru
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