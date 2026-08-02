Британский производитель двигателей заявил об укреплении технического обслуживания и ремонта и более эффективных цепочках поставок.

Rolls-Royce утверждает, что «фактически устранила» случаи простоя самолетов на земле (AOG) в своем парке гражданской авиации в первой половине 2026 года благодаря наращиванию сети технического обслуживания и более стабильной цепочке поставок.

Фото: Rolls-Royce

Британский производитель двигателей подчеркивает значительное улучшение доступности двигателей Trent. Ранее были трудности в техническом обслуживании и модернизации некоторых широкофюзеляжных самолетов.

В пресс-релизе за первое полугодие, опубликованном 30 июля, Rolls-Royce заявила, что ее подразделение гражданской авиации «фактически исключило случаи простоя самолетов на земле». Это важное заявление для отрасли, где доступность двигателей остается стратегическим вопросом. Генеральный директор Туфан Эргинбилгич пояснил, что это событие обеспечивает «значительное операционное преимущество» для клиентов группы.

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В частности, AOG (Aircraft on Ground, то есть простой самолета на земле) возникает, когда авиакомпания не может эксплуатировать лайнер из-за отсутствия двигателя, запасных частей или мест для технического обслуживания. Для дальнемагистральных самолетов, в значительной степени зависящих от высокоэффективных турбовентиляторных двигателей, последствия могут быть серьезными: приостановка полетов, нарушение расписания, снижение пропускной способности и дополнительные эксплуатационные расходы.

Rolls-Royce объясняет это улучшение несколькими факторами. Группа компаний заявляет о реструктуризации своей деятельности в сфере послепродажного обслуживания и технического обслуживания. Производитель также отмечает свои инвестиции в глобальные мощности, включая расширение производства в Германии, Великобритании, Сингапуре и строительство нового центра в Стамбуле совместно с Turkish Technic.

Производитель двигателей поясняет, что это наращивание мощностей направлено на сокращение времени ввода двигателей в эксплуатацию, что является ключевой проблемой после нескольких лет интенсивной эксплуатации двигателей Trent, особенно на широкофюзеляжных самолетах, таких как Airbus A330neo, A350 и Boeing 787.

Что касается двигателя Trent XWB-97, который удерживал Airbus в воздухе более 24 часов в ходе рекордного по продолжительности перелета из Австралии во Францию, Rolls-Royce также подчеркивает улучшения в долговечности и надежности. Программа имеет решающее значение для производителя, поскольку это эталонный двигатель для сверхдальних перелетов и, следовательно, демонстрация как технических, так и коммерческих успехов.