Игра запускалась через XeniOS.

Производительности современных мобильных устройств зачастую хватает, чтобы запускать игры прошлых лет, но не в случае с участником платформы Reddit под ником mertbaris01, который попытался запустить Grand Theft Auto V на iPhone 17 Pro Max, но не добился высоких показателей fps, пишет издание Wccftech.

Для запуска GTA V на iPhone 17 Pro Max он использовал XeniOS, представляющий собой эмулятор Xbox 360, что, судя по всему, и стало причиной достаточно низких результатов — в процессе теста при разрешении 1280x720 точек показатели частоты кадров не поднимались выше 21 fps, а во время полёта на вертолёте снизились до 12-14 fps.

Источник фото: mertbaris01/Reddit

реклама

Ещё одной причиной могло стать недостаточное охлаждение мобильного устройства — хотя iPhone 17 Pro Max обладает испарительной камерой, этого явно не хватало, о чём сообщало программное обеспечение. Издание отмечает, что разработчикам XeniOS ещё есть над чем поработать, чтобы улучшить производительность в требовательных играх.