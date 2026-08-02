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Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Игра запускалась через XeniOS.
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Производительности современных мобильных устройств зачастую хватает, чтобы запускать игры прошлых лет, но не в случае с участником платформы Reddit под ником mertbaris01, который попытался запустить Grand Theft Auto V на iPhone 17 Pro Max, но не добился высоких показателей fps, пишет издание Wccftech.

Для запуска GTA V на iPhone 17 Pro Max он использовал XeniOS, представляющий собой эмулятор Xbox 360, что, судя по всему, и стало причиной достаточно низких результатов — в процессе теста при разрешении 1280x720 точек показатели частоты кадров не поднимались выше 21 fps, а во время полёта на вертолёте снизились до 12-14 fps.

Источник фото: mertbaris01/Reddit

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Ещё одной причиной могло стать недостаточное охлаждение мобильного устройства — хотя iPhone 17 Pro Max обладает испарительной камерой, этого явно не хватало, о чём сообщало программное обеспечение. Издание отмечает, что разработчикам XeniOS ещё есть над чем поработать, чтобы улучшить производительность в требовательных играх.

#grand theft auto v #gta v #iphone 17 pro max
Источник: wccftech.com
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