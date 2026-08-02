На ливрее самолета изображена птица Алконост, фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Российский самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани во время авиационного праздника «Я выбираю небо». Этот обновленный пассажирский магистральный лайнер имел необычный внешний дизайн хвостовой части, сообщает Минпромторг России. Специальная ливрея посвящена 170-летию Государственной Третьяковской галереи.

Фото: Минпромторг России

Воздушное судно поднялось с Казанского авиационного завода и пролетало над городом в субботу, 1 августа. Именно на этом предприятии в настоящее время продолжается серийное производство Ту-214. На хвосте лайнера изображен фрагмент знаменитой картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Алконост на оригинальной картине предстает вещей птицей с женским лицом и телом, которая поёт светлые песни радости, утешает людей и приносит надежду. Изображение райской птицы предположительно должно символизировать тесную связь современной авиации с шедевром изобразительного искусства.

«Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО «Туполев», — говорится в сообщении Минпромторга.

Фото: Минпромторг России

реклама

Борт со спецливреей, как ожидается, будет эксплуатироваться для перевозки различных произведений искусства из Государственной Третьяковской галереи в другие объекты культурного значения. По поручению главы государства сейчас ведётся строительство новых культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех ключевых для истории и культуры России городах: Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Что касается Ту-214, 27 декабря прошлого года «Росавиация» (Федеральное агентство воздушного транспорта России) выдала сертификат соответствия самолета на существенные изменения в конструкции. Планируется увеличить производство Ту-214 до 20 самолётов в год к 2027 году. В ОАК заявили, что корпорация «продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолёта для удовлетворения ожиданий операторов», а завод в Казани обеспечит необходимые объёмы производства.