Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Казани совершил полёт обновлённый лайнер Ту-214 в специальной ливрее в честь Третьяковской галереи
На ливрее самолета изображена птица Алконост, фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».
реклама

Российский самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани во время авиационного праздника «Я выбираю небо». Этот обновленный пассажирский магистральный лайнер имел необычный внешний дизайн хвостовой части, сообщает Минпромторг России. Специальная ливрея посвящена 170-летию Государственной Третьяковской галереи.
Фото: Минпромторг России

Воздушное судно поднялось с Казанского авиационного завода и пролетало над городом в субботу, 1 августа. Именно на этом предприятии в настоящее время продолжается серийное производство Ту-214. На хвосте лайнера изображен фрагмент знаменитой картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Алконост на оригинальной картине предстает вещей птицей с женским лицом и телом, которая поёт светлые песни радости, утешает людей и приносит надежду. Изображение райской птицы предположительно должно символизировать тесную связь современной авиации с шедевром изобразительного искусства.

«Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО «Туполев», — говорится в сообщении Минпромторга.

Фото: Минпромторг России

реклама

Борт со спецливреей, как ожидается, будет эксплуатироваться для перевозки различных произведений искусства из Государственной Третьяковской галереи в другие объекты культурного значения. По поручению главы государства сейчас ведётся строительство новых культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех ключевых для истории и культуры России городах: Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Что касается Ту-214, 27 декабря прошлого года «Росавиация» (Федеральное агентство воздушного транспорта России) выдала сертификат соответствия самолета на существенные изменения в конструкции. Планируется увеличить производство Ту-214 до 20 самолётов в год к 2027 году. В ОАК заявили, что корпорация «продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолёта для удовлетворения ожиданий операторов», а завод в Казани обеспечит необходимые объёмы производства.

#россия #авиация #самолет #ту-214
Источник: minpromtorg.gov.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
Аккумуляторы новых складных смартфонов Samsung поддерживают меньше циклов зарядки
В США в магазине подержанных вещей продали GTX 1050 Ti дешевле чашки кофе
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 заметно обогнал предшественника в тесте Geekbench 7
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
Microsoft обеспечит повышенную работоспособность Windows 11 на ПК с 8 ГБ RAM
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены
Четыре IT-гиганта потратили на ИИ-инфраструктуру больше триллиона долларов с 2023 года
Счастливчик купил GTX 1050 Ti 4 ГБ всего за $2 и протестировал её в Cyberpunk 2077
Российский самолет Ил-114-300 пройдет испытания в Узбекистане при экстремальной жаре

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter