Компания Boeing заявляет о значительной технологической зрелости своего ведомого беспилотника MQ-28 Ghost Bat и готовит его к выходу на международный рынок

Компания Boeing Australia ожидает, что операционная версия беспилотного летательного аппарата MQ-28 Ghost Bat поступит на вооружение Королевских ВВС Австралии (RAAF) к 2028 году. Программа завершила 2025 год успешным испытательным пуском ракеты AIM-120 с борта Ghost Bat в ходе полёта совместно с истребителями F/A-18 и самолётом ДРЛО E-7. Это, по словам представителей компании, демонстрирует высокий уровень зрелости данной системы в классе Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Фото: https://aviationweek.com

«Мы хотим, чтобы все осознали эту зрелость», — заявил Глен Фергюсон, директор программы MQ-28 в Boeing, накануне авиасалона в Сингапуре. Он отметил, что потенциальные иностранные заказчики, знакомясь с детальными возможностями системы, часто поражаются достигнутому прогрессу.

В декабре 2025 года RAAF заключил контракт с Boeing Defense Australia на сумму 500 миллионов долларов на поставку третьей партии из семи аппаратов MQ-28 Block 2 и Block 3, которые должны быть построены и поставлены до 2028 года. Общий объём австралийских инвестиций в разработку MQ-28 оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Основная задача на 2026 год состоит в том, чтобы сделать систему оперативной для RAAF к 2028 году. Параллельно ведётся разработка Block 3, который станет базовой версией для международных продаж. Этот вариант получит увеличенный на 3 метра с каждой стороны размах крыла, что даст 30-процентный прирост запаса топлива и увеличенную грузоподъёмность. Block 3 также будет оснащён внутренним отсеком вооружения, рассчитанным на ракеты AIM-120 AMRAAM или малогабаритные бомбы. Все модификации оснащаются двигателем Williams International FJ44-A.

Изначально разработанный в Австралии без участия США, MQ-28 не подпадал под ограничения ITAR со стороны США. Однако после соглашения 2023 года с ВВС и ВМС США о сотрудничестве, на аппарат стало устанавливаться оборудование, подпадающее под эти ограничения (в основном системы связи и вооружения). Фергюсон уточнил, что данное оборудование модульно и может быть демонтировано для экспортных поставок, чтобы избежать ограничений ITAR.

Boeing, наряду с другими компаниями, участвует в программах перспективных CCA для ВМС и ВВС США. Несмотря на то, что конкуренты, такие как Anduril и General Atomics, уже проводят лётные испытания своих образцов, в Boeing уверены, что MQ-28 является «самым зрелым и самым боеспособным CCA».