Новое исследование показывает, что загадочный всплеск платины в леднике Гренландии, совпадающий с периодом резкого похолодания, имеет вулканическое, а не космическое происхождение.

Загадочный скачок содержания платины в ледовых кернах Гренландии, датированный примерно 12 800 лет назад, долгое время считался свидетельством удара астероида или кометы, который мог спровоцировать резкое похолодание (поздний дриас). Однако новое исследование показывает, что аномалия, длящаяся около 14 лет, скорее всего, имеет вулканическое происхождение. Химическая сигнатура платины лучше всего соответствует выбросам подводных или подлёдных вулканических трещин, например, в Исландии, где активность возросла при таянии ледников.

Изображение: https://scitechdaily.com

Уточнённая хронология ледяных кернов показывает, что платиновая аномалия началась примерно на 45 лет позже резкого старта позднего дриаса, что исключает её как спусковой механизм похолодания. При этом именно с началом этого климатического события совпадает мощный всплеск вулканического сульфата в атмосфере, зафиксированный в тех же кернах. Это указывает, что причиной похолодания могло стать масштабное извержение, например, вулкана Лахер-Зе в Германии или другого, ещё не идентифицированного источника.

Исследование подтверждает, что продолжительные вулканические извержения, взаимодействующие с водой или льдом, способны производить длительные выбросы тяжёлых металлов, включая платину, и доставлять их в атмосферу на большие расстояния. Аномалия платины является не признаком космической катастрофы, а свидетельством интенсивной вулканической активности в период климатической нестабильности на рубеже плейстоцена и голоцена.