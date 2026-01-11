В Норфолке найден редкий клад железного века, включающий одну из самых сохранившихся кельтских боевых труб — карникс.

Комплекс артефактов был извлечен во время плановых раскопок, перед началом процесса жилищного строительства. Находка включает почти полностью сохранившуюся боевую трубу (карникс), части второго подобного инструмента, бронзовую голову кабана от воинского штандарта, пять умбонов щитов и железный предмет неясного назначения.

Карникс — один из всего лишь трёх известных экземпляров в Британии и один из наиболее целых в Европе. Эти бронзовые инструменты с зооморфными раструбами использовались кельтскими племенами для устрашения противника и поднятия боевого духа, что фиксировали в своих памятниках римляне.

По словам экспертов, подобная находка кардинально расширит понимание эпохи. «Полное исследование и консервация этих невероятно хрупких остатков изменят наш взгляд на звук и музыку железного века», — отметил куратор Национального музея Шотландии.

Артефакты, извлечённые в почвенном блоке, были отсканированы и переданы реставраторам. Их состояние требует длительной стабилизации перед тщательным изучением. Находка квалифицирована как потенциальное сокровище по британскому законодательству, и её статус определит коронер в 2026 году. Вопрос о постоянном месте хранения клада остаётся открытым.