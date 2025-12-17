На Казанском авиационном заводе (филиал ПАО «Туполев») состоялся первый полёт новейшего пассажирского самолета Ту-214 с бортовым номером RA-64536. Сервисы воздушного судоходства подтверждают это.

Данная машина является первым лайнером, полностью построенным в рамках комплексной программы развития авиапрома, утвержденной летом 2022 года и рассчитанной до 2030 года. Предыдущий экземпляр (RA-64535), переданный заказчику в мае 2024 года, был собран из задела, сформированного до старта этой программы.

Развитие проекта Ту-214 продолжается ускоренными темпами. Так, в ноябре 2023 года успешно прошла испытания летающая лаборатория на базе этой модели, где все импортные компоненты были заменены на отечественные аналоги. Испытания длились более часа и были проведены на площадке казанского предприятия.

В настоящее время производственные мощности завода сконцентрированы на выпуске среднемагистральных самолетов Ту-214. Ранее руководство госкорпорации «Ростех» заявляло о планах поставить национальному перевозчику «Аэрофлот» 11 таких лайнеров в ближайшие годы.

Как отмечалось в сентябре министром промышленности и торговли РФ, текущее производство ориентировано на обеспечение воздушного флота специального летного отряда «Россия». Начало поставок самолетов для коммерческих авиакомпаний запланировано на 2027 год. При этом один лайнер по программе 2025 года уже передан авиакомпании Red Wings, ведется сборка второго, а ведущие отечественные перевозчики активно работают над согласованием графиков и условий будущих контрактов.