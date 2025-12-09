Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
Американские учёные объяснили ранее считавшееся невозможным слияние сверхмассивных черных дыр
Учёные раскрыли загадку формирования черных дыр, обнаруженных в 2023 году.

Астрофизики из Института Флэтайрон с помощью детального моделирования раскрыли механизм формирования необычно массивных и быстро вращающихся черных дыр, обнаруженных при столкновении GW231123 в 2023 году. Ранее их существование противоречило общепринятым теориям. 

Основная проблема заключалась в так называемом «массовом зазоре» – диапазоне от 70 до 140 масс Солнца. Считалось, что звёзды такой массы полностью уничтожаются в результате мощных парно-нестабильных сверхновых, не оставляя после себя чёрных дыр. Однако обнаруженные объекты попадали именно в этот интервал. 

Новое исследование показало, что ключевую роль играют магнитные поля, которыми ранее пренебрегали. Моделирование эволюции массивной звезды (250 масс Солнца) и её коллапса показало: если звезда быстро вращается, вокруг новорождённой чёрной дыры образуется аккреционный диск. Магнитные поля в этом диске создают давление, которое выбрасывает часть вещества прочь со скоростью, близкой к световой. 

Инфографика, описывающая новую работу. Источник: scitechdaily.com

Этот процесс существенно уменьшает конечную массу чёрной дыры. Сильные магнитные поля могут «сбросить» до половины исходного вещества звезды, в результате чего чёрная дыра оказывается легче и вращается медленнее. Именно так формируются объекты, попадающие в «массовый зазор». 

Таким образом, работа установила возможную связь между массой черной дыры и скоростью её вращения, регулируемую силой магнитных полей. Это открытие не только объясняет конкретное событие GW231123, но и предлагает новый сценарий эволюции массивных звёзд.

#космос #наука #исследование #черная дыра #астрофизика #сверхновая #слияние #гравитация #магнитное поле #массовый зазор
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
5
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
В России предложили расширить льготы для владельцев и производителей электромобилей
+
В далёкой звёздной системе обнаружена планета-гигант, масса которой в 18 раз превышает массу Юпитера
+
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
24
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
2
Aetina выпустила графические карты NVIDIA RTX Pro Blackwell в формате MXM
+
В Intel могут разрабатывать новую видеокарту мощностью 300 Вт
+
250 бывших в эксплуатации американских бронемашин Stryker могут быть переданы Польше за $1
+
Промышленные ПК Advantech получат процессоры Core Ultra 300
1
Инвестиции Xiaomi в искусственный интеллект начали приносить прибыль раньше, чем ожидали
+
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
+

Популярные статьи

Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
22
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
24
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
26
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
5
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
3
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
1

Сейчас обсуждают

abdulla
23:18
Интел сами назначают цену своим процам. Кто мешает скинуть ценник процентов на 25?
Доля Intel в выручке в немецком магазине Mindfactory упала ниже 5 % на фоне успеха процессоров AMD
Зю
23:03
Как бы эта новость дико выглядела во времена i5-2500K
Доля доходов Intel от продаж процессоров в магазине Mindfactory впервые стала ниже 5%
Den Fed
22:49
Мы думаем: «Это защищено. Это только для нас». Мы так не думаем. ВСЕ более менее значимые мессаджеры читаются кем нужно ...
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
Den Fed
22:44
Технология CRISPR-Cas9 открыла возможность «редактировать» ДНК .... только ДНК начали редактировать лет за 30 до этого.
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
Den Fed
22:42
это уже не франшиза .... это просто шиза !
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
Mekanika
22:02
вангую спад на середину 28-начало 29
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Mekanika
21:59
Эх, как я во время успел взять Samsung 990Pro 2Tb за 17.5 ... Жесть, конечно, ублюдки всё придумывают причины почему владение пека должно быть илитарным. То майнинг, то ковидло, то теперь ИИ ... а пот...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Михаил Сидоров
21:47
На фоне того, что сейчас снимают, норм. Рыженькую даже вернули с первой части.
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
Кот Шрёдингера
21:46
Теперь на эти деньги французы смогут протянуть годик, другой. А затем всё! Либо новый клад искать или своровать чьи нибудь замороженные активы. Так и живут.
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
Voldemaar
21:20
Bartlett Lake всё таки отменили?
Intel Core Ultra 7 270K Plus получит 24-ядерную конфигурацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter