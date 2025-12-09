Сайт Конференция
John Connor
Первый полёт палубного танкера MQ-25 Stingray перенесён на 2026 год
Запланированный на конец 2025 года первый полёт беспилотного палубного танкера Boeing MQ-25 Stingray для ВМС США официально перенесён на начало 2026 года для завершения комплексных наземных испытаний и получения лётного допуска.

Запланированный на конец 2025 года первый полёт беспилотного палубного танкера Boeing MQ-25 Stingray для ВМС США официально перенесён на начало 2026 года. Как заявили в командовании ВМС, несмотря на прогресс в подготовке, сроки сдвинулись для завершения всех необходимых процедур.

Самолёт в настоящее время находится на завершающей стадии наземных испытаний. Команда проекта уже провела статические испытания конструкции, пробные запуски двигателя, завершила разработку сертифицированного лётного программного обеспечения и проверила управление аппаратом с наземного пункта. Осталось завершить комплексные системные проверки и получить официальный допуск к полётам.

В Boeing подтвердили готовность основных систем, отметив, что задержка связана с необходимостью тщательного завершающего тестирования и оформления документов по лётной годности. Компания и флот подчеркивают, что сдвиг сроков не связан напрямую с прошлогодней приостановкой работы правительства или забастовкой на некоторых предприятиях Boeing.

MQ-25 рассматривается ВМС США как ключевой элемент будущего авиакрыла. Этот аппарат должен стать первой беспилотной системой, полноценно интегрированной в операции авианосцев. Таким образом откроется путь для более широкого применения концепции совместных операции беспилотной и пилотируемой авиации на флоте.

#сша #бпла #boeing #беспилотная авиация #первый полёт #mq-25 stingray #mq-25 #заправщик #mum-t #палубный бпла
Источник: aviationweek.com
