Запланированный на конец 2025 года первый полёт беспилотного палубного танкера Boeing MQ-25 Stingray для ВМС США официально перенесён на начало 2026 года. Как заявили в командовании ВМС, несмотря на прогресс в подготовке, сроки сдвинулись для завершения всех необходимых процедур.

Самолёт в настоящее время находится на завершающей стадии наземных испытаний. Команда проекта уже провела статические испытания конструкции, пробные запуски двигателя, завершила разработку сертифицированного лётного программного обеспечения и проверила управление аппаратом с наземного пункта. Осталось завершить комплексные системные проверки и получить официальный допуск к полётам.

В Boeing подтвердили готовность основных систем, отметив, что задержка связана с необходимостью тщательного завершающего тестирования и оформления документов по лётной годности. Компания и флот подчеркивают, что сдвиг сроков не связан напрямую с прошлогодней приостановкой работы правительства или забастовкой на некоторых предприятиях Boeing.

MQ-25 рассматривается ВМС США как ключевой элемент будущего авиакрыла. Этот аппарат должен стать первой беспилотной системой, полноценно интегрированной в операции авианосцев. Таким образом откроется путь для более широкого применения концепции совместных операции беспилотной и пилотируемой авиации на флоте.