Находка явяялется достаточно редким артефактом малоизученной эпохи судоходства на Великих озерах в Северной Америке.

При сканировании дна озера Онтарио для прокладки оптоволоконного кабела был обнаружен затонувший корабль. Специалисты предположили, что это «Рэпид Сити», потерпевший крушение в 1917 году. Однако канадская команда дайверов, спустившись на глубину более 90 метров, эту догадку опровергла.

При погружении они увидели двухмачтовую шхуну, стоящую на киле в практически нетронутом состоянии. Обе мачты были на месте, что является редкостью для затонувших судов в Великих озерах. Обычно их повреждают якоря или природные процессы. Изучив конструкцию более подробно, исследователи пришли к выводу - корабль значительно старше.

Археологи обратили внимание на ключевые особенности: верёвочную, а не металлическую оснастку, отсутствие штурвала на корме и устаревшую конструкцию шпиля. Эти и некоторые другие детали, а также отсутствие центрального шверта, указывают на период постройки между 1800 и 1850 годами.

Такой вывод, однако, пока остаётся неокончательным. Часть экспертов отмечает, что для точной идентификации требуются дополнительные исследования, включая детальную фотофиксацию и анализ древесины судна. При этом, судну, несмотря на неплохую сохранность, угрожает быстрое разрушение. Корпус почти сплошь покрыт слоем инвазивных моллюсков-дрейссенид, которые разъедают дерево.

Если первоначальная датировка подтвердится, эта шхуна станет интересной находкой. Судоходство первой половины XIX века на Великих озерах плохо задокументировано и сохранившихся до наших дней судов той эпохи практически нет. Обнаружение целого судна позволит историкам получить обширные данные о кораблестроении и торговле того периода.