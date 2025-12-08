Учёные из США используют гигантский полимерный 3D-принтер для быстрого и точного изготовления сложных бетонных форм, что значительно сокращает сроки и затраты на строительство радиационной защиты для реакторов нового поколения.

Учёные из Университета Мэна (США) использовали крупнейший в мире полимерный 3D-принтер для ускоренного производства компонентов ядерных реакторов. Работа ведётся в рамках альянса SM²ART, созданного при поддержке Министерства энергетики для развития передового производства.

Исследователи Центра перспективных конструкций и композитов изготовили на принтере крупногабаритные опалубочные формы сложной геометрии. Эти формы предназначены для отливки трёхметровых радиационно-защитных бетонных стен реактора Hermes компании Kairos Power. Точность изготовления контролировалась сканированием и соответствовала жёстким допускам.

Применение аддитивных технологий позволило создать гибридную систему, сократившую сроки и стоимость производства. Проект был выполнен в соответствии с коммерческими сроками, что подтверждает готовность университетских центров работать в промышленном темпе.

Работа ведётся в рамках партнёрства SM²ART, объединяющего университеты, национальные лаборатории и промышленность. Цель альянса — снижение затрат на производство за счёт применения местных материалов и передовых технологий.

Параллельно с физическим производством ведётся разработка цифровой системы MPPW для отслеживания всех этапов изготовления. Это позволяет сертифицировать компоненты непосредственно в процессе создания, что сокращает регуляторные задержки и риски в ядерной и оборонной отраслях.