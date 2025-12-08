Программа сталкивается с вопросами о способности промышленности параллельно строить два новых самолёта — F/A-XX и истребитель F-47 для ВВС. Конгресс и компании-конкуренты настаивают на срочном запуске проекта, подчёркивая его критическую важность для действий в Тихом океане. Окончательное решение между Boeing и Northrop Grumman пока не объявлено.

Представитель Пентагона подтвердил намерение продолжить разработку перспективного палубного истребителя F/A-XX для ВМС США. Программа остаётся приоритетной, несмотря на задержки в выборе основного подрядчика. В настоящее время рассматривается вопрос о возможностях оборонно-промышленной базы одновременно строить два новых истребителя — F/A-XX и F-47 для ВВС.

Выбор между двумя компаниями-конкурентами, Boeing и Northrop Grumman, откладывался несколько месяцев. По данным источников, решение фактически готово, а требования к самолёту утверждены. Остаётся лишь определить сроки объявления контракта. Для поддержания проектных групп обеих компаний уже выделено финансирование.

Высокопоставленные военные однозначно высказываются в поддержку программы. По словам адмирала Дэррила Колдла, новый самолёт необходим для защиты авианосных ударных групп и операций в Тихом океане. Он призвал как можно быстрее утвердить окончательный дизайн и начать производство, учитывая растущие угрозы.

Представители оборонной промышленности заявляют о полной готовности к работе. Глава Boeing Defense указал, что программа F-47 была начата на зрелой стадии проектирования, что снизит риски для F/A-XX. Northrop Grumman также подтвердила готовность немедленно приступить к выполнению контракта в случае победы.

Конгресс США последовательно поддерживает разработку F/A-XX, выделяя финансирование и включая соответствующие положения в законопроекты. Члены профильного подкомитета Палаты представителей прямо заявляют, что Конгресс уже дал чёткий сигнал к запуску программы, и требуют максимально оперативного исполнения.