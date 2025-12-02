Археологи неподалёку от Уигана обнаружили погребение бронзового века, но анализ конструкции показал, что оно расположено внутри неолитического хенджа. Это может означать, что данное место использовалось для ритуалов на протяжении многих тысячелетий.

На северо-западе Англии, в районе Аспулла участники местного археологического общества сделали интересное открытие. При раскопках, начавшихся после обнаружения человеческих останков, они идентифицировали погребальный комплекс бронзового века возрастом около 4500 лет. На месте были найдены следы погребальных костров и кремационная урна с фрагментами костей.

Однако в ходе работ исследователи пришли к выводу, что это захоронение было устроено внутри более древнего сооружения. По их мнению, большая овальная форма окружающая ров с выраженным входом, характерна не для бронзового, а для неолитического периода. Это указывает на возможное наличие здесь хенджа — ритуального кругового памятника из камня или дерева, который может относиться к эпохе неолита или даже мезолита.

Если данное предположение подтвердится, то первоначальное сооружение может датироваться примерно 10000 годом до нашей эры. По словам участников общества, подобный памятник стал бы первым для этого региона. Радиоуглеродный анализ, проведённый с привлечением университетов, уже подтвердил возраст погребений бронзового века.

Данная местность и ранее была известна археологическими открытиями, такими как обнаруженные ранее римские бани и форт. Новая находка позволяет предположить, что это место могло оставаться сакральным на протяжении тысячелетий: представители бронзового века, вероятно, использовали его для своих захоронений.