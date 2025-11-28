В Жуковском начались летные испытания второго полностью импортозамещенного лайнера МС-21. Это ускорит сертификацию самолета с отечественными системами для последующих поставок авиакомпаниям.

Второй опытный лайнер МС-21-310, полностью оснащенный российскими системами, успешно выполнил свой первый полет в рамках программы сертификации. Испытания стартовали с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, где экипаж под руководством летчика-испытателя, Героя России Олега Мутовина, проверил устойчивость и управляемость самолета с отечественными приводами.

Подключение этой машины к испытаниям — ключевой шаг для ускорения сертификации полностью импортозамещенной версии. На данном экземпляре проведена масштабная работа по замене комплектующих: установлены российские органы управления, приводы и механизация крыла, бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), системы кондиционирования и торможения, двигатели ПД-14, топливная система, колеса и шины.

Как отмечают эксперты, параллельные испытания двух самолетов позволяют значительно сократить сроки сертификации. Первый такой лайнер уже налетал сотни часов, проверяя различные режимы и системы. Второй самолет, в свою очередь, сосредоточится на отработке конкретных сертификационных задач, что ускорит получение разрешительных документов.

По словам Анатолия Гайданского, первого заместителя управляющего директора "Яковлева", основная задача на текущем этапе — завершить полный объем испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение для последующих поставок в авиакомпании.

Важно отметить, что МС-21 — это не просто импортозамещенный, а изначально новаторский проект. Его уникальность заключается в применении передовых аэродинамических решений, включая крыло из полимерных композиционных материалов — самое широкое в своем классе, что обеспечивает высокую топливную эффективность. Испытания должны подтвердить, что самолет с российскими системами и двигателями ПД-14 сохранил все заявленные летно-технические характеристики и готов к серийным поставкам, что является стратегически важным шагом для обеспечения независимости российской гражданской авиации.