Несмотря на уход западных поставщиков, российский авиалайнер SSJ-100 продолжает демонстрировать высокую надёжность. По данным производителя, регулярность вылетов составляет 97%.

Заместитель управляющего директора ПАО «Яковлев» Дмитрий Борисенко в рамках симпозиума в Краснодаре, посвящённого эксплуатации воздушных судов, сообщил о высокой надёжности российского лайнера SSJ-100, несмотря на прекращение сотрудничества с партнёрами из западных стран.

Как отметил Борисенко, парк самолетов налетал уже свыше двух миллионов часов, выполнив более миллиона полетов. Регулярность вылетов сохраняется на высоком уровне – около 97%.

В мероприятии приняли участие представители Росавиации, авиаперевозчиков и поставщиков комплектующих изделий. Основной темой обсуждения стал обмен опытом в области поддержания парка воздушных судов и подготовки к вводу в эксплуатацию полностью российских лайнеров.

Сергей Страмоус, заместитель руководителя Росавиации, акцентировал внимание на том, что открытый и конструктивный диалог между производителем, регулирующим органом и авиакомпаниями является ключевым фактором для успешного развития авиационной транспортной системы страны.

Импортозамещенная версия SSJ-100 находится на завершающем этапе сертификации. Поставки новых машин авиакомпаниям начнутся в следующем году. На сегодня в эксплуатации находится 159 самолетов этого типа.