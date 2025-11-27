Исследование, опубликованное в журнале Science, объясняет причину массовой сейсмической активности в районе острова Санторини в начале 2025 года. Серия из 25 000 подземных толчков была вызвана горизонтальным передвижением магмы на глубине 10 км.

Ученые установили причину сейсмической активности, зафиксированной в районе острова Санторини (Греция) в начале 2025 года. В течение месяца было зарегистрировано около 25 000 подземных толчков, некоторые из которых приближались к магнитуде 5. Эта серия землетрясений побудила местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, причиной событий стало передвижение магмы. На глубине около 10 километров произошло внедрение магматического материала в горизонтальном направлении. Этот процесс растянулся на зону толщиной примерно 20 километров.

Для анализа использовался новый метод, рассматривающий каждый из 25 000 точно локализованных подземных толчков как индикатор изменения напряженности горных пород. Такой подход позволил получить детальную картину процессов и исключить трение по разломам как основной механизм возникновения роя.

Магма проникла в подземный резервуар, связывающий кальдеру Санторини с подводным вулканом Колумбо. Отмечается, что давления и плавучести расплава было недостаточно для извержения. Его движение происходило волнообразно, создавая напряжение в окружающих породах.

Исследователи предполагают, что такой волнообразный механизм внедрения магмы может быть фундаментальным процессом, характерным не только для Санторини, но и для других вулканических систем мира. Это позволяет лучше понимать процессы, предшествующие потенциальным извержениям.