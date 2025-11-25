Турецкий беспилотный летательный аппарат Kızılelma выполнил ключевые испытания, включая групповой полёт с истребителями F-16. В ходе тестов аппарат с помощью национальной РЛС Murad обнаружил цель — маневрирующий F-16 — на расстоянии 48 км и выполнил её виртуальное поражение ракетой «Гёкдоган».

Турецкий беспилотный летательный аппарат «Kızılelma» выполнил испытания, включавшие групповой полёт с истребителями F-16. В ходе тестов, проведённых в небе над Текирдагом, отрабатывалось совместное применение беспилотного и пилотируемых летательных аппаратов. Полёт продолжительностью 1 час 45 минут подтвердил аэродинамическую и авионическую совместимость платформ.

В рамках испытательного сценария один из истребителей F-16 выполнял роль воздушной цели. Беспилотник осуществил её обнаружение на расстоянии 48 километров с помощью национальной РЛС с фазированной решёткой «MURAD». После захвата цели произведена её виртуальная атака ракетой Gökdoğan класса «воздух-воздух» большой дальности.

Критическим элементом испытаний стала отработка передачи данных между беспилотником, радиолокационной станцией и ракетой. Обеспечена корректная передача информации о координатах, скорости и параметрах движения цели. Успешная проверка данного канала связи подтвердила возможность поражения целей за пределами визуальной видимости.

Испытания продемонстрировали возможность интеграции беспилотного аппарата в систему современной истребительной авиации. Отработка группового полёта, применение ракетного вооружения и функционирование отечественной радиолокационной системы подтвердили базовые боевые возможности платформы. Накопленная продолжительность полётов «Kızılelma» в ходе испытаний превысила 55 часов.