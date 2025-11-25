Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
Турецкий БПЛА Kızılelma в рамках испытаний условно сбил F-16
Турецкий беспилотный летательный аппарат Kızılelma выполнил ключевые испытания, включая групповой полёт с истребителями F-16. В ходе тестов аппарат с помощью национальной РЛС Murad обнаружил цель — маневрирующий F-16 — на расстоянии 48 км и выполнил её виртуальное поражение ракетой «Гёкдоган».

Турецкий беспилотный летательный аппарат «Kızılelma» выполнил испытания, включавшие групповой полёт с истребителями F-16. В ходе тестов, проведённых в небе над Текирдагом, отрабатывалось совместное применение беспилотного и пилотируемых летательных аппаратов. Полёт продолжительностью 1 час 45 минут подтвердил аэродинамическую и авионическую совместимость платформ.

В рамках испытательного сценария один из истребителей F-16 выполнял роль воздушной цели. Беспилотник осуществил её обнаружение на расстоянии 48 километров с помощью национальной РЛС с фазированной решёткой «MURAD». После захвата цели произведена её виртуальная атака ракетой Gökdoğan класса «воздух-воздух» большой дальности.

Критическим элементом испытаний стала отработка передачи данных между беспилотником, радиолокационной станцией и ракетой. Обеспечена корректная передача информации о координатах, скорости и параметрах движения цели. Успешная проверка данного канала связи подтвердила возможность поражения целей за пределами визуальной видимости.

Испытания продемонстрировали возможность интеграции беспилотного аппарата в систему современной истребительной авиации. Отработка группового полёта, применение ракетного вооружения и функционирование отечественной радиолокационной системы подтвердили базовые боевые возможности платформы. Накопленная продолжительность полётов «Kızılelma» в ходе испытаний превысила 55 часов.

#f-16 #турция #беспилотник #учения #беспилотная авиация #беспилотная техника #kizilelma #беспилотник baykar
Источник: dailysabah.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
5
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
3
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
19
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
2
Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
4
3I/ATLAS сократил расстояние от Земли до 300 млн км и продолжает приближаться на 2 млн км в сутки
1
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
1
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Корпус морской пехоты США свозит военное оборудование на остров недалеко от Тайваня
+
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
+
В Челябинске возобновляют строительство метротрама - гибрида метро и трамвая
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
ВМС Великобритании сообщили о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
1
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
7
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
26
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
31
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
1

Сейчас обсуждают

Анатолий Шведцов
14:49
это не тюрки, так что никакое это не степное сообщество(в смысле контекста сатьи), в то время самих предков казахов просто не существовало
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
Waramagedon
14:41
и для чего? в большинстве случаев она простаивает, лучше добавил бы на видеокарту, толку больше было б
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:40
С такимже успехом могу сказать, покажи мне свои сугробы сегодня в Брянске на фото... сбегай сфотай и выложи. Хочу посмотреть.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Waramagedon
14:38
разница в играх 16 и 32 на 2 плашках минимальная, +-3%. майнкрафт для упоротых квадратов
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:36
При чем тут Камбарка вопще? Да и кого волнует что ты там хочешь посмотреть. Сейчас все брошу и побегу делать тебе фотки погоды. Угу, уже бягу...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
evilmatriks
14:32
О чего такая страсть и зацикленность на кастрюлях? Еще и оскорбления. Понятно, что это видимо попытки развести на срач и т.п. А что то по существу можешь сказать? Где у нас в РФ все идеально, чисто, ...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Непраныч. Непран.
14:30
Фото выложи. Хочу посмотреть, какая там в Камбарке погода.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
si-cat
14:26
"..Поэтому у них постоянно споры с Францией.." Хрен ты угадал :)) Судоходство по Ла-Маншу (Английскому каналу) регулируется Дуврской схемой разделения движения, поэтому всеми претензиями наглы могут ...
Корабль Великобритании сопровождал российские корвет и танкер в проливе Ла-Манш
ExtenZ
14:26
интОл тупо не расматриваем? Ой вэй Мойша! Таки да, нас развели, аки поц на Дерибасковой!
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Непраныч. Непран.
14:23
А у тебя были пункты? По моему у тебя пунктики, и те в твоей голове сидят, ножки свесили и епут тебе твой хохлоёбский моск.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter