В центральной Норвегии археологи нашли могилу женщины эпохи викингов IX века. В ней выделяется необычный ритуал — две крупные раковины гребешков положены у её рта.

Гробница женщины викингов обнаружена на частной территории в центральной Норвегии, в округе Тренделаг (Trøndelag). О находке стало известно после того, как археологи нашли металлоискателем овальную брошь. Исследователи из Норвежского университета науки и технологии датировали захоронение IX веком на основе стиля одежды и украшений женщины.

Женщина была погребена в платье, закрепленном двумя овальными брошами у плеч, а горловина платья-нижнего белья была застегнута на маленькую кольцевую брошь. Судя по украшениям, она была замужней свободной женщиной, возможно хозяйкой фермы. В захоронении также нашли пряжку в форме чаши и кости птиц.

Источник: www.livescience.com

Особенностью данного захоронения являются две раковины гребешка, положенные возле рта умершей, что ранее не фиксировалось в дохристианских могилах Норвегии. Дополнительные исследования раковин могли бы показать, были ли они частью какого-либо предмета.

Считается, что раковины имели символическое значение, предназначенное для участников похоронного обряда. Археологи затрудняются точно назвать значение этого символа.